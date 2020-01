'Lo de Évole' se estrena en laSexta con la primera entrevista a Oriol Junqueras con cámaras en prisión

Jordi Évole está de vuelta a Atresmedia. Tras dejar su mítico 'Salvados' en manos de Gonzo, el catalán ha afrontado un nuevo reto, tanto como presentador como productor; una nueva aventura televisivo que también se emitirá en el grupo de comunicación en el que lleva años triunfando. laSexta estrena este domingo 2 de febrero en prime time 'Lo de Évole', un nuevo formato que el propio periodista define como "una serie documental sobre la cárcel y sus consecuencias". El espacio cubrirá el hueco dejado por 'Salvados' y se prolongará varias semanas en la misma noche.

Jordi Évole entrevistando a Oriol Junqueras en 'Lo de Évole'

Lo que poco podíamos imaginar es el nombre del primer invitado que veremos en este espacio del que se hace cargo Producciones del Barrio. Este miércoles 29 de enero el equipo del programa ha grabado un encuentro entre Jordi Évole y Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners. Por primera vez las cámaras han podido entrar en la cárcel para ser testigos de este inesperado encuentro que cuyo avance se podrá ver el domingo 2 de febrero en 'Lo de Évole'. Tal y como el propio periodista ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter, ese día se podrá ver un adelanto de la charla con el condenado a 13 años por malversación y sedición, y previsiblemente será en unas semanas cuando veamos la entrevista al completo.

Torra rompe con ERC

La entrevista se ha grabado en el mismo momento en el que Quim Torra, president de la Generalitat, ha anunciado elecciones anticipadas en Cataluña. En una declaración institucional realizada a media mañana, este ha afirmado que "anunciaré la fecha de las elecciones tras aprobar los presupuestos" ya que considera que la actual legislatura "no tiene más recorrido político si no se mantiene la unidad". El político además ha dejado claro que hay una importante ruptura con sus socios en el Govern ERC: "Considero que la represión se combate sin doblegarse. Dejando claro que no nos detendrán. Ningún Gobierno puede funcionar sin unidad, con una estrategia compartida y lealtad entre los socios (...) si no encaramos los desafíos desde la solidaridad y la lealtad entre independentistas la república se irá alejando".

Así será 'Lo de Évole'

En este nuevo formato semanal de laSexta, Jordi Évole entrevistará a expresidiarios que compartirán con él sus experiencias dentro de prisión. El periodista recalca su intención de no juzgar, sino de intenta escuchar y comprender. De esta forma, podremos escuchar por ejemplo el testimonio de Sandro Rossell, expresidente del Fútbol Club Barcelona que fue encarcelado como parte de una investigación de lavado de dinero. También hablará con el catalán Francisco Granados, político del Partido Popular que estuvo en prisión preventiva por su implicación en el caso Púnica. Paralelamente también participará en el espacio el periodista Jesús Quintero ya que Évole ha confesado que su inspiración para preparar el espacio ha sido el libro del periodista "Cuerda de presos".