13 grandes entrevistas que nos gustaría ver en 'Lo de Évole'

La decimotercera temporada de 'Salvados' ha sido la primera que ha sobrevivido a quien, hasta ahora, era la cara más visible del formato, Jordi Évole, que ha dejado su sitio a Gonzo, el cual ha continuado el reporterismo social e incisivo que iniciara el catalán en 2008. Sin embargo, eso no significa que el que fuera "El Follonero" vaya a estar alejado de la televisión.

Jordi Évole en el primer programa de 'Lo de Évole'

Y es que el presentador no va a tardar ni un año en reencontrarse con su equipo de 'Salvados', con el que ya prepara 'Lo de Évole', un programa que va a debutar en 2020 con la presencia de Raphael. En las promociones de este espacio no se revela demasiado sobre el contenido o la temática del mismo, más allá de la presencia del periodista y de que, según parece, en el primer programa va a pasar por la casa del cantante jienense.

Sí que podemos aventurar que las entrevistas formarán una parte importante de 'Lo de Évole', viendo que Raphael es su primer invitado estelar. Quizá incluso el formato se base en esto, y el periodista haga como David Letterman, que tras abanadonar 'The Late Show' se dedicó a realizar entrevistas personales en 'No necesitan presentación'. También es verdad que, tras once años de 'Salvados', a Jordi Évole le quedan pocas personas a quien entrevistar, habiendo protagonizado encuentros tan sonados como los que compartió con Nicolás Maduro, Tita Cervera o el Papa Francisco. No obstante, desde FormulaTV tenemos algunas sugerencias.

Rosalía

El concierto de Rosalía durante el festival Lollapalooza 2019

Si hay una persona del momento en el mundo de la cultura española, ésa es Rosalía. Ella ha revolucionado el panorama musical español con su mezcla de influencias flamencas y urbanas y todo en torno a ella despierta una gran fascinación para el gran público. El acercamiento amable pero irónico propio de Jordi Évole podría darnos una idea de lo que pasa por la mente de la nueva diva de la canción.

Maradona

Imagen del documental de Netflix 'Maradona en Sinaloa'

El histórico diez de la selección argentina, Diego Armando Maradona, es una fuente inagotable de historias. Su figura sigue fascinando al público, que se debate entre quienes siguen aclamándole como un dios en el terreno balompédico y quienes le critican y ridiculizan por sus desventuras causadas por los excesos. El clásico tono punzante de las entrevistas de Évole podrían enfadar al astro, pero también podría revelar la realidad más humana tras su hiperbólica figura.

Emilio Aragón

Emilio Aragón en una fotografía de los premios Goya

Desde sus inicios creciendo a la sombra de la carpa circense de la familia Aragón hasta convertirse en una figura clave de la industria del entretenimiento en España, la vida de Emilio Aragón podría dar para un distendido repaso. Como productor en Globomedia, músico en decenas de registros, presidente de laSexta en sus inicios o actor y director de cine y televisión, cada faceta de su vida podría ser una nueva sorpresa para los espectadores.

Penélope Cruz

Penélope Cruz en el photocall de los Goya

Hace años ya que Penélope Cruz es una de las estrellas asentadas del panorama hollywoodiense, siendo una de las españolas más internacionales y precursora de esa carrera hacia el mercado estadounidense. Su ascenso hacia ese estatus tan establecido ha ido acompañado, especialmente en sus inicios, por una persecución mediática que la obligó a mantener la distancias con la prensa, pero Jordi Évole ha demostrado ser capaz de sacar el lado más natural y diferente de sus entrevistados.

Ana de Armas

La actriz Ana de Armas durante su asistencia a los Globos de Oro 2020

Si Cruz es una de las primeras en haber seguido ese camino hacia el estrellato estadounidense, Ana de Armas es el último ejemplo de una actriz española que ha sido capaz de alcanzar producciones de primer nivel en ese competitivo mercado audiovisual. Su ascenso ha sido tan fulgurante como inesperado para aquellos que se quedaron con su imagen de actriz adolescente en series como 'El internado', por lo que una entrevista en profundidad sobre este desarrollo podría descubrir a los espectadores toda la historia que se oculta tras ello y ser el primer acercamiento detallado a esta potencial figura destacada del cine patrio.

Amancio Ortega

Un evento en A Coruña con la presencia de Amancio Ortega

No le sería fácil a Jordi Évole conseguir acceso al hombre más rico de España, teniendo en cuenta el crítico tratamiento que le dio a sus empresas en uno de los capítulos de 'Salvados'. Sin embargo, el de Cornellá ha demostrado en varias ocasiones ser capaz de acceder a los personajes más insospechados, y sería interesante conocer la perspectiva de Amancio Ortega sobre la polémica que rodea siempre su filantropía o la externalización de las fábricas textiles de Inditex en países con escasa regulación laboral.

Greta Thunberg

La activista Greta Thunberg siendo entrevistada en la televisión sueca

La joven activista sueca Greta Thunberg fue nombrada por la revista Time persona del año 2019, lo que da medida de la relevancia que ha adquirido su activismo ecologista y el alcance del movimiento Juventud por el futuro, que ella inició. Su autismo y su concentración en temas relacionados con la emergencia climática durante sus apariciones públicas harían de esta una entrevista difícil, pero que podría estremecer a los espectadores como pocas veces.

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique en su visita a 'Pánico en el plató' de Antena 3

Hubo un tiempo en el que Jesulín de Ubrique era uno de los hombres más deseados de España. Su juventud y exitosa carrera como torero le hicieron foco de la atención pública hasta el punto de alumbrar bajo su manto figuras tan relevantes como la de Belén Esteban. Tras la polémica que rodeó su posterior relación con María José Campanario, el diestro vive ahora casi retirado de los ruedos y sumido en un hermetismo que bien podría romper Évole, dando a conocer cómo se siente al vivir alejado de los focos de la prensa del corazón que antes estaban constantemente alumbrándole.

Juan Carlos I

El rey emérito en uno de sus discursos de Navidad durante su mandato

El conductor de 'Lo de Évole' ya tuvo durante su etapa en 'Salvados' un primer contacto con Juan Carlos I, gracias a la mediación del periodista José María García. La tensión fue evidente durante aquella breve llamada telefónica, y el Rey Emérito acabó colgando cuando el periodista le sugirió que se colocase algún día ante las cámaras del programa de laSexta. Es cierto que no se trata de un contacto esperanzador, pero el tan citado carácter campechano del Borbón bien podría dar lugar a un ambiente mucho más distendido.

Pablo Motos

El presentador de 'El hormiguero' en su plató

Jordi Évole y Pablo Motos han compartido espacio en múltiples ocasiones, cuando el primero ha acudido a divertirse a 'El hormiguero'. Eso sí, nunca se han invertido estos papeles, por lo que Motos no se ha visto sometido a la ácida visión de su compañero en Atresmedia. Sería una oportunidad inusual para su gran masa de espectadores de conocer al valenciano fuera de su ambiente habitual.

Isabel Preysler

Isabel Preysler al ser entrevistada por Boris Izaguirre para 'Lazos de sangre'

La matriarca de la ingente familia Preysler es una de las personas que más se ha sometido al escrutinio constante de la prensa, pero nunca desde una perspectiva tan gamberra como la de Évole. El catalán podría trazar con Isabel Preysler un puente entre la gente corriente y las vivencias de la alta sociedad, tal y como hizo con la baronesa Thyssen, además de descubrir algo más de la personalidad de una mujer que ha conocido a todo el que es alguien en España.

Paolo Vasile

El directivo Paolo Vasile recibiendo un premio

Durante su etapa en 'Salvados', Jordi Évole ha analizado los medios desde dentro al entrevistar a figuras como Pedro J. Ramírez o Juan Luis Cebrián, pero quizá pocas personas son tan poderosas y enigmáticas dentro del panorama mediático español como el Consejero Delegado de Telecinco, Paolo Vasile. La fuerte personalidad del italiano impregna los contenidos de su cadena y ha ocasionado en el pasado duros enfrentamientos con laSexta, unas asperezas que podrían limarse o acrecentarse con esta posible entrevista que, eso sí, daría mucho de qué hablar.

Woody Allen

Woody Allen en su película "A Roma con amor"

El nombre de Woody Allen es uno de los que más controversia genera en los últimos años. De indiscutible figura del cine ha pasado a ser acusado reiteradas veces de pedofilia y abusos, con lo que una entrevista en profundidad podría ayudar a clarificar ese debate que constantemente surge en torno a él. El prestigio internacional de Jordi Évole y el amor del infatigable director por la cultura española hacen que no sea un encuentro descabellado, aunque podría poner a Allen en situaciones que quizá prefiera evitar.