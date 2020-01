'Lo de Évole' se estrena el domingo 2 de febrero a laSexta y revela que tratará sobre la vida en la cárcel

'Lo de Évole' lleva semanas anunciando su llegada a laSexta, aumentado las ganas de los fieles seguidores de Jordi Évole por verle de nuevo en acción tras su marcha de 'Salvados' después de once años al frente del programa. Ya en diciembre de 2019, Raphael acompañó a Évole en un spot en el que anunciaban el regreso del periodista catalán para después de Navidad. "A este paso vamos a ver antes la investidura que tu programa", bromeaba en el anuncio el cantante. Una broma muy acertada por la vinculación con la política y la actualidad que caracterizan los trabajos de Évole y por su acierto con las fechas: la primera entrega de 'Lo de Évole' llega unas semanas después de la formación de gobierno. El domingo 2 de febrero el programa se estrenará en laSexta.

'Lo de Évole'

El presentador no había dado muchas pistas sobre cómo sería el formato de su nuevo programa, pero ya sabemos gracias a la primera promo emitida en televisión y compartida en la cuenta de Twitter del programa que en este programa se explorará cómo es la vida en prisión. Évole la define como "una serie documental sobre la cárcel y sus consecuencias". Para profundizar en el tema, el periodista entrevistará a expresidiarios que compartirán con él sus experiencias dentro de prisión. El periodista recalca su intención de no juzgar, sino de intenta escuchar y comprender: "Algo que no se lleva mucho en esta época castigadora".

Rostros muy conocidos

Entre el plantel de entrevistados, se encuentran algunos de los presidiarios más conocidos para la opinión pública en los últimos años. Se podrán escuchar los testimonios, entre otros, de Sandro Rossell, expresidente del Fútbol Club Barcelona que fue encarcelado como parte de una investigación de lavado de dinero; de Francisco Granados, político del Partido Popular que estuvo en prisión preventiva por su implicación en el caso Púnica; y de Santiago Cobos, que estuvo catalogado como uno de los presos más peligrosos de España y cuya figura inspiró el personaje de Luis Tosar en "Celda 211".

Évole también ha confesado cuál ha sido su inspiración para preparar esta primera entrega: un libro titulado "Cuerda de presos", escrito por el mítico periodista Jesús Quintero, más conocido por el gran público como "El loco de la colina". El libro es una crónica sobre la vida entre rejas. Cabe destacar además que Quintero también participará en este primer programa de 'Lo de Évole'.