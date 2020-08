Lola Flores confesó haber ejercido la prostitución por una noche para saldar una deuda de 50.000 pesetas

Los comienzos de todo artista nunca son fáciles, sobre todo si se procede de un origen humilde y se aspira a revolucionar el mundo de la canción, como fue el caso de Lola Flores. 'Hormigas blancas' dedicó la entrega de este domingo a la Faraona y repasó algunos de los aspectos más desconocidos de su vida, como su duro desembarco en Madrid. Ahogada por las deudas, se vio obligada a acostarse con un hombre por dinero para poder saldarlas.

La propia cantante confesó en sus memorias que, para poder instalarse en la capital, pidió prestadas 50.000 pesetas a sus padres. El equivalente a 300 euros de hoy puede parecer tan solo un pellizco pero, en los años 40, suponía una importante suma económica. Los días pasaban y aquella joven Lola era incapaz de reunir el dinero para devolvérselo a sus progenitores, afincados en Jerez.

Lola Flores en una entrevista con RTVE

Mientras tanto, Adolfo Arenaza, productor de "Zambra", insistía en acostarse con ella pese a sus continuas negativas. Un día, sin embargo, le confesó la cantidad de dinero que necesitaba y Arenaza, en cuestión de minutos, lo reunió y se mostró dispuesto a entregárselo a cambio de pasar la noche juntos. "Me dijo 'aquí lo tienes, vámonos'", recordó Lola Flores en sus memorias "El volcán y la brisa".

"Le contesté 'no, perdona, hoy no podría irme contigo a ningún sitio, mañana te doy mi palabra de que iremos a donde tú quieras'. Y así fue. Me citó en el Hotel Nacional y allí acudí a pagar con mi cuerpo la deuda contraída", reconocía con dolor la Faraona. Según Rappel, presente en el plató de 'Hormigas blancas', fue un episodio de su vida que siempre le amargó: "Lo recordaba, en el fondo, con tristeza, porque para ella fue una humillación. A la vez fue una satisfacción porque zanjaba una importantísima deuda con sus padres, que habían hecho un gran sacrificio. Pero llegar a eso le costaba (...) En el fondo, era recatada y tímida".

"No me preguntéis de dónde lo he sacado"

Tras aquella fatídica noche en la que se acostó con el productor de su espectáculo, Lola Flores encaminó sus pasos a Jerez para devolverle las 50.000 pesetas a sus padres. El fin no fue menos doloroso que el cómo. "Cuando llegué a mi casa y les llevé las 50.000 pesetas, pensé que les devolvía el dinero por el cual ellos traspasaron el bar de Jerez para que yo fuera artista y les dije 'nunca me pregunten de dónde he sacado esto'. Y sus ojos se tornaron en lágrimas", recordaba.