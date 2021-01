Lola Herrera: "Me han puesto mucho los cuernos"

'Sábado Deluxe' ha emitido un nuevo programa esta noche, 23 de enero, y la primera invitada del formato de La Fábrica de la Tele ha sido la veterana actriz Lola Herrera, quien ya ha visitado el plató del programa en varias ocasiones más, y que además de hablar de su vida, también ha expresado su opinión sobre temas de actualidad como la salida del rey emérito del país o la legalización de la eutanasia.

María Patiño entrevista a Lola Herrera en 'Sábado Deluxe'

El programa ha empezado la entrevista después de avanzar el debate sobre la entrevista de María Teresa Campos en 'Viva la vida', y ha sido la propia Lola Herrera quien ha comentado que ella nunca ha abandonado una entrevista así en televisión, añadiendo que puede que en prensa escrita si haya afirmado su discrepancia ante ciertas preguntas realizadas por los periodistas: "A los 85 años me callo muchas menos cosas, pero sigo teniendo prudencia". Además, respecto a esto, también ha recordado la ocasión en la que paró la función debido a un móvil que sonaba continuamente entre el público: "No reaccionó bien, pero lo entiendo, porque eso supone que te pongan en evidencia".

Por otro lado, Lola ha comentado que "me da pereza conocer a gente a la que admiro mucho porque me he llevado alguna decepción en mi vida", refiriéndose a gente conocida, declinando dar algún nombre para "no enfadar a nadie". Y preguntada por alguien a quien admire y que le gustaría conocer, la intérprete de 'Cinco horas con Mario' comenta que "soy poco mitómana. Me gusta mucha gente, pero no me vuelvo loca por nadie".

Cuando descubrió su primera infidelidad

Uno de los momentos más interesantes ha llegado cuando Lola Herrera ha hablado de la Reina Sofía, sobre la que ha dicho que "he escuchado a Pilar Eyre y no sé si me lo creo todo. Creo que es buena madre, que está cerca de su hijo, y cuidó mucho de su hija cuando saltó lo de Urdangarín", comentando que "siento mucho empatía por las mujeres con cornamenta", a lo que ha añadido que "me han puesto mucho los cuernos. Casi siempre lo he descubierto yo. Se supera, porque quieres luchar por la pareja, pero al final se va desarmando".

La actriz, continuando con este tema, ha dicho que "debería ser muy fácil decir que 'hasta aquí hemos llegado'", recordando que "la primera vez que me enteré de unos cuernos fue en un sitio público. Florinda Chico me dijo donde iba a estar y me presenté allí. Con un paraguas monísimo que llevaba empecé a darle paraguazos en la cabeza", comentando también que "un tiempo después de cortar, volvimos a estar juntos".

Finalmente, la intérprete ha hablado de la legalización de la eutanasia, sobre lo que ha opinado que era algo necesario. Preguntada por un colaborador, afirma que "no sé si me veré en la situación de tener que utilizarla. A mí, si me da algo, espero que se me lleve. Desde luego, lo que no quiero es que me tengan que enchufar a 80 aparatos distintos para poder seguir viviendo, tumbada en una cama".