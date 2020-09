Lola Herrera pudo haber sustituido a Concha Velasco en 'Cine de barrio'

El mítico formato de Televisión Española 'Cine de barrio' vivirá este sábado 25 de septiembre un importante giro y es que su presentadora Concha Velasco lo abandona. La veterana actriz ha optado por centrarse en sus proyectos teatrales y por ello dejará el espacio semanal de la cadena pública. En su lugar, la Corporación ha apostado por la actriz, cantante y presentadora Alaska, que este sábado relevará a Velasco al frente del espacio y lo hará suyo a partir de la semana siguiente, el 3 de octubre en concreto.

Lola Herrera y Concha Velasco

Pues bien, aunque era previsible que Rosa María Mateo y su equipo tantearon a más rostros, hoy hemos sabido uno de esos nombres. Tal y como avanza 20minutos, RTVE estuvo a punto de fichar a la reputada actriz Lola Herrera para encargarse del programa. La intérprete que a día de hoy sigue triunfando en en el teatro y que en televisión participó en ficciones como 'La casa de los líos', 'Un paso adelante' o 'Amar es para siempre' habría sido una de las opciones que la cadena pública valoró. Parece claro que la intención inicial era apostar por un perfil muy similar al de Velasco ya que ambas son actrices con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Pese a ello, finalmente el acuerdo no se firmó y se optó por darle un giro completo al espacio apostando por Alaska.

Concha Velasco: "Es un acierto elegir a Alaska"

Este aterrizaje de Alaska en 'Cine de barrio' se producirá después de un primer encuentro que ella y Velasco han tenido en la entrega de 'Lazos de sangre' emitida el 23 de septiembre y que estaba dedicada al artista Camilo Sesto. La actriz tuvo el honor de abrir el programa junto a Boris Izaguirre, y posteriormente protagonizó una bonita charla con su sustituta. "Creo que ha sido un acierto de esta casa (...) que sea Alaska quien me sustituya. Es una persona muy querida y muy diferente. ¿Quién va a sustituir a Concha Velasco en 'Cine de barrio'? Pues Alaska", ha afirmado rotunda Velasco, evidenciando que está muy satisfecha con la opción elegida por la pública.

Alaska y Concha Velasco, en 'Lazos de sangre'

Esta no ha querido darle ningún consejo a la nueva presentadora de su formato porque "sabe muy bien lo que tiene que hacer, es culta y está muy preparada"; pero eso sí, le he advertido que puede que viva algunas mofas sobre el formato como las que sufrió ella. "Me decían que presentaba 'Cine del otro barrio' y me sentaba fatal. Yo he sufrido muchas risas", ha explicado, recordando además que también vivió las mofas por sus anuncios de compresas aunque ha recordado que ya no los protagoniza. "Ahora que tengo edad de llevarlas me han quitado la promoción", ha dicho entre risas.

Alaska: "Presentar 'Cine de barrio' es increíble"

Por último, Alaska también se ha mostrado feliz ante este relevo. "Esto es increíble. Es como si a un fan le regalas conocer a su ídolo. Yo tengo una iconografía con 'Cine de barrio' desde el principio porque habla de lo que a mí me gusta; habla de algo tan básico en mi formación como es el cine español, este cine español", ha explicado esta, mostrándose también orgullosa de ser la sustituta de Velasco en un formato así. "Encontrarme ahí y de la mano de Concha es una cosa que no podía llegar a imaginar que me pasase en la vida", ha sentenciado al respecto.