¿Por qué Loles León siempre va acompañada al clonador de 'Tu cara me suena 9'?

Uno de los mayores secretos de 'Tu cara me suena 9' ha sido desvelado. Al parecer, los espectadores se sorprendieron al ver que Loles León siempre sube al clonador del programa acompañada de un bailarín. De hecho, la cómica no comienza su actuación saliendo de este curioso ascensor, sino que aparece en escena desde un lado del plató. Finalmente, la actriz aclaró el motivo por el que sucede esto.

Loles León y uno de los bailarines, en el clonador de 'TCMS 9'

La principal razón por la que Loles Leon nunca suba al este llamativo elevador es el miedo que tiene a las alturas: "Tengo vértigo y el clonador va sin paredes ni nada. No puedo ir sola", explicó la artista. Por esta razón, necesita que alguien la acompañe cuando finaliza la entrevista en el set con Manel Fuentes: "Yo me agarro y cierro los ojos, me siento protegida", aclaró.

Además, también justificó el motivo por el que siempre arrancaba sus números musicales desde una zona del plató distinta a la de sus compañeros: "Yo entro acompañada, pero no salgo de allí". Según cuenta la actriz, tiene temor de tropezar en la escalera del clonador: "Salgo por algún otro lado porque las escaleras son increíbles, tengo miedo de irme para delante", aseguró.

El posible trauma de Loles León

La actriz quiso compartir con los seguidores un episodio que, al parecer, fue el desencadenante de este gran recelo a las alturas y a las escaleras difíciles. Según cuenta la actriz, sufrió un accidente similar: "Desde que me caí por las escaleras, me ha quedado un vértigo muy fuerte". Sin embargo, no dudó en ponerle un toque de humor al curioso momento que protagoniza con los bailarines: "Siempre le digo: ponte aquí que te vea tu madre", dijo la intérprete.