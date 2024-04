Por Mario de Hipólito de Sande |

Lorena Morlote, la segunda expulsada definitiva de 'Supervivientes 2023', ha aparecido en '¡De viernes!' para comentar su paso por la isla hondureña y también para resolver sus diferencias con Makoke, una de sus grandes amigas previas al concurso. Actualmente, Makoke está notablemente enfadada con la exsuperviviente debido a que se siente traicionada por algunos comentarios que realizó junto a Laura Matamoros.

Lorena ha asegurado que sus hijos han sufrido al presenciar cómo una antigua amiga de su madre se reía de ella en distintos platós, lo que ha tildado de traición. Además, como consecuencia de esta situación, ha mencionado otros momentos en los que Makoke ha acudido a otras peluquerías por dinero y ha hablado mal de ella. "Cuando te han dejado de pagar, yo te he vuelto a recibir y abrir la puerta de mi casa. Jamás en la vida, en más de 10 años, te he cobrado ni un solo euro", apuntaba Morlote.

Makoke pierde los nervios

Durante este tenso reencuentro, se abordó el tema de la relación entre Lorena Morlote y Laura Matamoros en 'Supervivientes'. "A ti lo que te ha matado es que yo no me haya peleado con Laura Matamoros en el reality, por eso me llamas traidora", expresó la exsuperviviente señalando con el dedo a Makoke. La tensión aumentó cuando la peluquera afirmó que Makoke había hablado mal de los hijos de Kiko Matamoros. La colaboradora, visiblemente alterada, se defendió llamándola mentirosa y tramposa y negó rotundamente las acusaciones, pues afirma que no tiene nada que ocultar. Al finalizar el encuentro, no lograron llegar a ningún entendimiento.