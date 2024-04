Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Conexión Honduras' celebró una nueva gala el domingo 31 de marzo, en la que Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote se enfrentaban a una nueva posibilidad de ser el próximo expulsado definitivo, tras la llegada de Kike Calleja. Lejos de librarse una semana más, y con Jiménez inmune, los espectadores pusieron fin al concurso de Morlote con casi la mitad de los votos en su contra.

Los habitantes de Playa Limbo antes de conocer la expulsión de Lorena Morlote de 'Supervivientes 2024'

Como había ocurrido la anterior semana, los habitantes de Playa Limbo, ahora situados en Cayo Paloma,al ser quien más aguantó sostenido de piernas y espalda entre dos paredes. Se iniciaba así una votación express entre sus tres compañeros, cuyos votos estaban repartidos en

Ya en la recta final de la gala, Sandra Barneda procedió a anunciar al segundo expulsado del reality, momento en el que Morlote tomó la palabra: "Los cuatro somos muy amigos. Quien se vaya, si es mi caso, me iré muy feliz y ellos están felices porque me voy feliz. Si me quedo, también. Da igual lo que pase, nos viene bien todo". "Creo que estoy haciendo más que otros compañeros que están allí y me gustaría que alguno viniera por aquí para hablar de cosas que se han quedado pendientes", defendió por su parte Calleja.

Lorena Morlote se convierte en la segunda expulsada definitiva de la edición ?



¿Estás de acuerdo con su expulsión? ????????



???? #ConexiónHonduras4

???? https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/JSRap3HCXF — Telecinco (@telecincoes) March 31, 2024

"Es muy duro"

El programa repasó entonces momentos delicados de la convivencia protagonizados por una desmoralizada Morlote, quien finalmente se convirtió en la segunda expulsada definitiva del reality. Lejos de recibir la noticia con indiferencia o tristeza, la superviviente saltó de alegría en el momento en el que escuchó su nombre, mientras esto desataba las lágrimas de Matamoros: "Gracias. Lo estaba pasando fatal y no puedo más. No me puedo ni levantar, es muy duro".