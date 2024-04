Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' afrontó su cuarta cita semanal la noche del martes 2 de abril, con Carlos Sobera. La gala tenía lugar dos días después de que Nagore Robles se postulara como posible sustituta de Carmen Borrego, duda que quedaba resuelta esa misma noche, cuando la colaboradora confirmó que rechazaba poner rumbo a Honduras como nueva concursante, para apostar en su lugar por estar presente en el reality, desde el primer día, en la edición del próximo año.

Nagore explica por qué rechaza ser concursante de 'Supervivientes 2024'

, reconocía la colaboradora, al llegar el momento de que comunicara su decisión definitiva. ". También al público, porque sé que tenéis muchísimas ganas, lo he sentido desde el minuto uno.y estoy superemocionada por esa parte", arrancó Robles, antes de recordar que "hace doce años que no piso un reality".

"Yo no abandono, no desisto, no me bajo de la rueda y doy el 200%, porque si me dan esta oportunidad y acepto, es para ir a por todas y para ir a por ese maletín", recalcó la vasca. Robles señaló que "sabéis que soy una mujer muy combativa, muy exigente, que hace unos meses he sido operada de la espalda y, aún así, me he planteado que la espalda a mí no me iba a permitir dar el 200%", para después transmitir su decisión: "Os aseguro que lo he pensado muchísimo, muchísimo, y he estado a punto de tomar cualquier decisión, pero creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno".

"Lo siento si os he decepcionado"

"No me gustaría entrar con el hándicap de haber entrado un mes después", confesó la colaboradora, quien incluso mencionó la posibilidad de perder el maletín con el premio por ello. Robles subrayó que "creo que soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día uno" e insistió en su deseo de participar "en las mismas condiciones que todos mis compañeros y tragarme entero el concurso".

"Llevo años cogiendo el teléfono y diciendo que no sin ni siquiera escuchar propuestas, y estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de 'Supervivientes'", aseguró la colaboradora, dispuesta a llegar "a un acuerdo", "si esta cadena me quiere y esta productora". "Quiero tirarme de ese helicóptero, quiero tener récord, quiero ser campeona de 'Supervivientes', pero desde el día uno hasta el último", remató Robles, momento en el que, mientras Sobera confirmaba su decisión definitiva, miraba a cámara con gesto de disculpa hacia la audiencia. "Lo siento si os he decepcionado", trasladó la vasca.