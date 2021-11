El reboot de 'Pretty Little Liars' se encuentra en fase de producción y son muchos los que esperan con afán su llegada a HBO Max. Entre ellos se encuentra una de sus protagonistas originales, Lucy Hale, quien admite sentirse ávida por descubrir cómo se desarrollará la nueva historia, la cual no estará ambientada en Rosewood, sino que tendrá lugar en Millwood: "Dios mío, es tan deprimente que ya tenga que dar consejos a una nueva generación", expresa entre risas, según recoge TVLine.

Lucy Hale

"Creo que es genial. Es un honor que quieran continuar el legado de 'Pretty Little Liars'. ¿Cómo de genial es eso? También conozco a Bailee Madison, que está en la serie, y la adoro. Siempre apoyaré a otros artistas y actores, sea cual sea el proyecto. Creo que es importante que lo hagamos, porque no hay suficiente apoyo, y tengo tanta curiosidad como cualquiera por ver qué van a hacer con ella", expone la actriz. Recordemos que fue ella misma la que afirmó que, según había podido escuchar, el nuevo proyecto iba a ser "muy oscuro", si bien la idea era mantener la esencia de la serie original a través de una historia independiente.

'Pretty Little Liars: Original Sin', así se llamará el mencionado reboot comandado por Roberto Aguirre-Sacasa, ha revelado muy pocos detalles acerca de su primera temporada, pero de momento ya conocemos quiénes formarán parte de su elenco protagonista: Bailee Madison interpretará a Imogen, Chandler Kinney será Tabby, Maia Reficco se meterá en la piel de Noa, Zaria llegará a la ficción para interpretar a Faran y Malia Pyles será Minnie. Todas ellas se encontrarán en el punto de mira de un terrorista sexual y deberán hacer frente a un pecado secreto que sus padres perpetraron varias décadas atrás.

Un antes y un después

Hale, que en la ficción original interpretó a Aria Montgomery, ha aconsejado a sus sucesoras que disfruten del proyecto, se despreocupen de problemas que carecen de importancia y estén preparadas para el giro de ciento ochenta grados que darán sus vidas tras el estreno de la serie: "Tengo la sensación de que sus vidas están a punto de cambiar drásticamente, como lo hicieron las nuestras. Cuando hacía 'Pretty Little Liars', siempre estaba pensando en el año siguiente. Nunca me centraba en el momento, así que me perdí muchos de los pequeños momentos. Nos preocupábamos por cosas de las que no nos debíamos preocupar. Mi consejo es que lo disfrutéis. Es una experiencia única en la vida. La gente os va a adorar, y yo, desde luego, voy a estar pendiente. Todo el amor para todos los involucrados", ha concluido.