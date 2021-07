Cada vez se conocen más detalles de 'Perfect Little Liars: Original Sin', el reboot de la conocida 'Pretty Little Liars' para HBO Max. La serie correrá a cargo de Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo de 'Riverdale', y Lindsay Calhoon Bring, productora ejecutiva de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. Este reboot traerá una historia original e independiente, sin influir en la historia de 'Pretty Little Liars'.

Bailee Madison coprotagonizará el reboot de 'Pretty Little Liars']

Si ya se había anunciado que Chandler Kinney y Maia Reficco serían dos de sus protagonistas, ahora tenemos un nuevo nombre que se une a la producción: Bailee Madison. La actriz será Imogene y también tendrá que enfrentarse a "A", luchar por su vida y por la de sus amigos. El reboot contará la historia de un grupo de jóvenes que vivirán la amenaza de un acosador que busca venganza.

El enemigo querrá, concretamente, vengarse del error que cometieron sus padres hace 20 años. Chandler Kinney interpreta al personaje de Tabby, una chica que sueña con ser directora de cine de terror. Maia Reficco es Noa, una gran atleta que trabaja duro para dejar su pasado atrás, cuando tuvo que pasar todo un verano en un reformatorio juvenil, algo que ha marcado su adolescencia.

¿Quién es Bailee Madison?

Es muy posible que te suene la cara de Bailee Madison, aunque no sepas exactamente de qué. La actriz formó parte, con tan solo ocho años, del reparto de "Un puente hacia Terabithia ". También estuvo en la exitosa serie de Disney Channel 'Los magos de Waverly Place'. Entre los últimos proyectos de Madison se encuentran títulos como la serie 'The good witch' y la película "El campamento de mi vida", de Netflix.