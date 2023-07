Lydia Bosch se pronuncia tras el final de 'Mía es la venganza': "Es una serie buenísima que necesitaba tiempo"

Por Redacción |

Últimamente se está hablando mucho de 'Mía es la venganza', pues era el regreso de las series diarias a Mediaset, habían apostado fuerte por la serie, y ante los bajos datos de audiencia en sus primeras semanas, han optado por grabar un final con el que darla por concluida. Varios miembros del equipo, tanto artístico como técnico, ya se habían pronunciado, pero faltaba por hacerlo Lydia Bosch.

Lydia Bosch, en su comunicado

La protagonista de la serie ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que hace un comunicado a todos los seguidores a los que quiere "de 'Mía es la venganza'". Ha recibido numerosos mensajes en los que le dicen los fans le dicen que se sienten identificados con las tramas, que están enganchados, que están esperando al día siguiente...

"Os merecéis alguna explicación. Quizás no todas las que me gustaría daros porque hay cosas que no podemos llegar a entender, pero a veces hay razones económicas, esta era una serie muy cara, pero bueno, razones X y no vamos a entrar en esto", comenta la actriz, explicando que "lo que ha pasado es que hemos parado la grabación de la serie en el capítulo 110, por lo tanto hoy se ha emitido el 24 y hay 86 capítulos que podréis ver hasta octubre. Capítulos no, capítulazos".

"Hemos hecho un final muy digno"

Y es que la actriz recuerda que "es una serie que cada vez terminan más en alto y las tramas han tomado una velocidad de crucero. Había tramas muy interesantes y muchas de ellas las vais a poder ver". Además, para que los fans estén tranquilos, ha recalcado que "se ha hecho un final muy digno para que no os quedéis con la miel en la boca. No se sabe qué va a pasar. De momento hemos hecho este final".

Asegura que todos y cada uno de los miembros del equipo están "orgullosísimos de haber formado parte de este serión". "Lo dije y lo mantengo. Dije que era una serie buenísima, y que si se le daba tiempo, era un niño que necesitaba crecer. Con tiempo sería una serie que gustaría a todos los espectadores. El tiempo no lo hemos tenido", lamenta Lydia Bosch.

Sobre el salto a Divinity

"Acabo de enterarme de que a partir del lunes se emite en Divinity, que es un canal que todos tenemos en casa, lo buscáis y ahí nos podemos continuar viendo", comenta la actriz con una sonrisa.. Así tranquiliza a los espectadores, a los que "si vosotros queréis, en Divinity, ahí estaremos y sabéis que no os miento: las tramas van cada vez a más".

Finalmente, abre la puerta a una posible continuación. "Ha sido un placer, no sabemos qué va a suceder y quién sabe. De aquí a octubre pueden pasar muchas cosas a lo mejor luego ese no es el final y continuamos y si no tiene que ser así se terminará con este capítulo que hemos grabado y hay un cierre acorde a todo. Eso sí, en caso de que sea así, le entristece pensar que "quedan muchas historias en el cajón, pero no pasa nada porque se entiende muy bien todo".