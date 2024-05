Por Joan Centelles Martínez |

La semifinal de 'Baila como puedas' ha sorprendido a los espectadores de La 1 con la inesperada confesión de Maestro Joao, que se abría en canal en el programa de Anne Igartiburu para anunciar el paso más importante de su vida. A sus casi 61 años, va a transicionar para ser lo que realmente es: una mujer.

", empezaba diciendo. "Que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque sabe lo que llevaba dentro". En esta decisión tan importante, no dudaba en agradecer el apoyo del programa: "Gracias a 'Baila como puedas', a todos vosotros, al apoyo de público que me acepta también,".

Joao abre su corazón y da el paso más importante de su vida: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy" Te queremos mucho, @maestro_joao ??#BailaComoPuedas



Su valentía era aplaudida por el resto de concursantes y jurado, emocionados ante su confesión. "Maestro Joao, estás hablando de una transición. Es algo muy meditado y sentido", le decía Anne Igartiburu, también emocionada. "Estoy muy seguro. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo soy", le respondía.

"Me llamaré Benita, como mi madre"

"Voy a atreverme a hacerte una pregunta que quizá ni te la has pensado o quizás sí. En esa transición a mujer, ¿has pensado cómo quieres que te llamemos?", le decía con respeto la presentadora. Joao miraba con complicidad a su compañera de baile, que asentía con la cabeza. "Sí, me llamaré Benita, como mi madre", decía con ilusión sobre el nombre tan especial que ha escogido. "Qué bonito", prorrumpía Norma Duval mientras el público volvía a aplaudir. De este modo, empezará así un proceso de transición del que todavía no ha revelado más detalles, pero del que está "más seguro" que nunca.