Mahmood y Blanco se convirtieron en los ganadores del Festival de San Remo 2022 el 5 de febrero y, por lo tanto, en los representantes de Italia en el Festival de Eurovisión 2022. Tras su elección, los candidatos se están dando a conocer al mundo y, en esta ocasión, han querido desnudarse ante el público.

Mahmood y Blanco posan desnudos para Vanity Fair ItaliaVanity Fair Italia

Los cantantes han protagonizado una sensual portada para la revista Vanity Fair Italia. Completamente desnudos y con una paloma sobre sus hombros, los italianos han posado para las cámaras de los célebres Luigi & Iango. Los artistas se abrieron en canal en una entrevista donde Blanco contó que había abandonado los estudios y el fútbol por dedicarse plenamente a la música. "Creo que todo el mundo tiene algo por lo que apostar: hay que sacar las pelotas e intentarlo, sea lo que sea", decía.

Tras dejarlo todo por la música, Blanco consiguió ganar San Remo junto a su compañero, y así lo vivió: "Lo cambió todo, y quizás el único que no ha cambiado soy yo. El riesgo ahora es cambiar, y eso sería una mierda, porque el éxito me ha llegado precisamente porque soy auténtico. No podría mantenerlo cambiando esta naturaleza", se sinceraba.

"La homofobia está presente en nuestra sociedad"

Por su parte, Mahmood, que ya representó a su país en el Festival de Eurovisión 2009, habló sobre la canción con la que pisarán el escenario de Turín, "Brividi": "Tanto la canción como el contenido han pasado. Me parece que las personas que apreciaron la canción viven sus sentimientos como yo, con total libertad. Nuestro país no necesita subrayarlo. O mejor dicho: políticamente, la necesidad está ahí, siempre lo está".

"La homofobia está presente en nuestra sociedad y espero que los principios del proyecto de ley Zan se hagan realidad lo antes posible. Siempre he hablado en defensa de los derechos, contra la discriminación de género. En el Festival de este año hubo una canción cantada por dos cantantes con dos historias de amor diferentes, dos experiencias completamente distintas. Cuando algo es natural, espontáneo y obvio, a la gente le da igual: hay que normalizar los sentimientos", decía.