Malena Gracia, expulsada por la familia de Arévalo del tanatorio: "Ha pasado algo muy feo"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El miércoles 3 de enero, el mundo de la comedia acababa el día de luto tras darse a conocer la muerte del humorista Paco Arévalo a los 76 años. El artista, el cual consiguió gran notoriedad en la pequeña pantalla gracias a sus numerosas apariciones en el concurso 'Un, dos, tres...', fue encontrado sin vida por su hijo en su casa de Valencia. Tras el fallecimiento, su cuerpo ha sido trasladado a un tanatorio para que sus familiares y amigos se despidan de él.

Paco Arévalo y Malena Gracia en 'Sálvame Deluxe'

Malena Gracia , quien fue la última pareja del humorista,. Sin embargo, al llegar al tanatorio, la actriz y cantante se ha encontrado con unay los medios de comunicación se han hecho eco de lo que ha ocurrido. ' Vamos a ver ', el programa de Telecinco, ha sidoen la despedida del cómico.

La intérprete de "Loca" ha llegado a dar el último adiós a Arévalo sobre las 13:00 horas, pero su despedida no ha podido ser muy larga, ya que los familiares del humorista han decidido expulsarla del tanatorio. Y es que, cabe recordar que Malena Gracia y el cómico no terminaron muy bien su relación, puesto que protagonizaron un tenso encuentro en 'Sálvame deluxe', algo que no gustó al entorno de Arévalo.

Malena Gracia no se esperaba ser expulsada del tanatorio

En su salida del tanatorio, la actriz no ha querido dar muchas explicaciones a los medios de comunicación, aunque sí que ha revelado que no ha sido un gran recibimiento: "Ha pasado algo muy feo ahí, que no lo voy a contar, pero horrible. (...) Me voy súper mal y superdisgustada. (...) No me lo esperaba, yo creo que no me merezco esto". No obstante, Malena Gracia ha utilizado sus redes sociales para dedicarle unas palabra a Arévalo: "Cariño te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos. A pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré".