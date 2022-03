El estreno del videoclip de "SloMo" de Chanel Terrero, la representante de España para Eurovisión 2022, ha traído muchas reacciones, tanto positivas como negativas. El 19 de marzo de 2022, 'Socialité' recogía la queja y la absurda acusación de plagio de Malena Gracia por la pieza audiovisual dirigida por Pawla Casanovas, haciendo referencia a su videoclip de "Loca".

Malena Gracia y Chanel Terrero

"Todos mis fans me empiezan a escribir por las redes diciéndome que es una copia y cuando lo veo está claro", empieza diciendo Gracia en una entrevista con el programa presentado por María Patiño. "Podían haber hecho otra cosa. No sé si ella es fan mía", añade también, indicando que quizás quien lo ha producido es su fan.

"Yo creo que es una copia, si hubiese sido un homenaje y me lo hubieran dicho, yo encantada, hasta hubiera colaborado", aclara Malena Gracia. "Es todo igual, les ha faltado ponerme ahí a mí. Ha dicho la palabra "loquito". La pantalla, las sombras, los movimientos de pelo también me imita", dice la cantante mientras vuelve a ver el videoclip de "SloMo".

¿En los juzgados?

"Me imitas, bonita", sentencia al escuchar el verso de Chanel donde canta "No hay imitaciones". "Habría que verlo con abogados, pero creo que sí es denunciable, podrían tener problemas", explica Gracia, aclarando que, a pesar de que a sus fans no le ha hecho ninguna gracia este supuesto plagio, no va a tomar acciones legales contra la representante de España en Eurovisión 2022. "Chanel me encanta, pero no es Malena Gracia. Malena Gracia solo hay una", termina diciendo.