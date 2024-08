Por Joan Centelles Martínez |

Tras la marcha de Jaime Cantizano de 'Mañaneros', quien se pondrá al frente del magacín matinal en la próxima temporada televisiva será Adela González. La presentadora vasca aterriza a RTVE para sumar un nuevo proyecto a su trayectoria profesional, después de su paso por Mediaset España con el ya extinto 'Sálvame' y en Atresmedia con 'Más vale sábado'. Lo hará acompañada de Miriam Moreno y Alberto Herrera, que repetirán como co-presentadores del formato después de ocupar el mismo puesto en la primera temporada.

, con la presencia de la propia presentadora en el estadio de futbol alemán antes de dar comienzo el España-Inglaterra. Ana María Bordas , directora de Originales de RTVE; Rosa Díaz, de La Cometa TV; María Eizaguirre , directora de Comunicación y Participación de RTVE; y la propia presentadora. Para darle la bienvenida al magacín, los que serán sus nuevos compañeros de plató le enviaban un cariñoso mensaje. "", le dedicaban Moreno y Herrera.

González llega "contenta, ilusionada y con el vértigo que da estar en la televisión pública de España, la que es de todos". Sin embargo, confiesa que lo hará con la tranquilidad de estar acompañada por un equipo "perfectamente engrasado, que destila buen rollo, que disfruta, y que traspasa la pantalla". Con muchas ganas de arrancar la conducción del matinal, anticipa que viene a "observar, aprender y después, a aportar". De su nueva etapa en la cadena pública y mucho más nos ha contado en este encuentro con la prensa al que ha podido asistir FormulaTV.

Adela González, nueva presentadora de 'Mañaneros'

¿En qué momento profesional te llega este proyecto? ¿Con qué ánimo lo afrontas?

Llego muy contenta y muy segura de mí misma, porque ya tengo una edad. Tengo la fortuna de haber estado trabajando en lo que me gusta y durante muchos años. Esas tablas te dan mucha tranquilidad, pero venir a RTVE es mucho, y es una responsabilidad. Si antes me preparaba muchísimo los programas, ahora un poquito más.

¿Te sorprendió que te llamasen? ¿Cómo fue esa llamada?

Me llamó Alberto Guzmán, con el que coincidí en Euskal Telebista y luego en 'Más vale sábado', y me dijo: "No sé si has oído que Jaime se va a la radio", y dije: "Sí, sí, lo he oído. Jo, qué faena, porque el programa esta cogiendo mucho peso y ritmo". Y me dijo: "Pues tú lo harías fenomenal, fantástico", y dije: "Alberto, tú sí que me quieres, cariño. Me adoras". Y, efectivamente, al tiempo se me hizo la propuesta y quedó como una semillita. Volvieron a llamar, insistieron y dije: "Pues igual lo tengo que valorar". Y aquí estoy.

Me dijeron que era la persona para el proyecto

¿Qué te transmitió la dirección del programa en esas primeras conversaciones?

Que era la persona para el proyecto. Que me veían perfectamente, que encajaba y que me venía muy bien. Que podía aportar.

El programa tiene todos los elementos que tú ya has demostrado que manejas con soltura. Es un programa hecho a tu medida.

Eso es. Es un magacín en el que voy a estar supercómoda. El equipo está muy cohesionado. Todas las personas que me han felicitado me han dicho que es un equipazo, que lo voy a pasar muy bien, que voy a disfrutar mucho y que voy a trabajar muy a gusto. Te da tranquilidad. Y el formato es actualidad, diversión, crónica rosa, locura, política... todos los elementos que a mí me gustan.

¿Has podido hablar con Jaime Cantizano?

No, tengo que pedir el teléfono. Me gustaría hablar con él, claro que sí. Le deseo todo para bienes, porque es un presentador como la copa de un pino. Mucha gente se alegraba por mí y me decía: "Ay, es que Cantizano también nos gustaba". Y yo: "Por supuestísimo, claro que sí, porque es un gran presentador". Yo vengo a darle mi rollo, mi impronta y mi aire.

María Eizaguirre, Adela González, Rosa Díaz y Ana María Bordás

¿Cómo vivirás el enfrentarte a Susanna Griso con 'Espejo público' y a Joaquín Prat con 'Vamos a ver'? Son programas muy consolidados.

Con profesionalidad, de la única manera que puedo hacerlo. Haciendo bien mi trabajo y saliendo delante de la pantalla con un programa armado y preparado, que será así porque el equipazo lo viene haciendo desde hace un año. Aportar mi granito de arena y hacerlo bien; con rigor, disfrutando, entreteniendo... Si lo hacemos bien, la gente va a venir.

Soy de las que mira todos los días las audiencias

¿Eres de las que sientes presión por la audiencia?

Sí. Y ahora mismo que no tengo programa también lo hago. Lo miro siempre, todos los días. A ver qué tal va este, a ver qué tal va el otro...

¿Te frustra cuando el dato no es el esperado?

Sí, porque no es una norma escrita, pero hay veces que haces un programón que piensas: "Lo hemos petado", y de repente dices: "¿Qué?, ¿esto por qué?". Y al revés, ¿por qué ha salido mal todo lo que podía salir mal y lo has petado? Pues no se sabe. Entonces, pues sí, ya que trabajas y te esfuerzas, que te luzca. Pero, sobre todo, tener una audiencia día a día también te ayuda a ver dónde se puede hacer mejor y dónde se falla. Al final es una presión, pero es la del día siguiente; cuando me pongo delante de la cámara digo: "Vamos a hacerlo bien, a trabajar a gusto".

Habrás recibido muchos mensajes de compañeros, directores, presentadores... ¿has echado en falta alguno?

No. Creo que toda la gente que me aprecia me ha escrito.

¿Y alguno que te hiciera especial ilusión? ¿Incluso de la competencia?

Sé que de la competencia me iban a escribir, porque son colegas, amigos. Me encanta que vayamos a competir. Cuando tengan buen dato les escribiré y les diré: "Oye, no te pases", y si es al revés también va a ser así. A mí eso me encanta, me motiva. El día de Berlín tenía el WhattsApp bloqueado, había como 500 mensajes.

No tenía ni idea del supuesto fichaje de Terelu Campos como presentadora de 'Mañaneros'

Se rumoreó que Terelu Campos se había postulado para ocupar el puesto de presentadora que ocuparás tú ahora en 'Mañaneros'.

No tenía ni idea.

¿Te ha escrito?

Te lo juro que no lo he visto. Tengo mensajes sin leer.

¿Tienes ganas de reencontrarte con Lydia Lozano?

Sí, muchas. Me dijo: "Ya eres mañanera, qué bien que vayamos a estar juntas", que estaba muy contenta, y yo también. Va a ser muy divertido, porque hay ahí unos mimbres para hacer unos cestos.... importantes, eh. Cada cual tiene una pedrada más. Así que a disfrutar, a pasarlo bien.

Rosa Díaz, María Eizaguirre, Adela González y Ana María Bordás

¿Cuándo empieza el programa?

La próxima temporada, todavía no sabemos. Hombre, yo tengo que conocer al equipo. Me tengo que hacer a la rutina, a las dinámicas, conocer el programa...

¿Cómo vas a vivir este cambio de vida en lo personal?

Me traslado yo sola a Madrid, pero el fin de semana a ver llover a mi tierra. Ya lo he hecho más veces, y eso también me permite estar absolutamente volcada en el trabajo. La televisión es así, volátil. Te lleva, te trae. No hay nada por sentado.

Además de 'Mañaneros, ¿este aterrizaje a RTVE implica más proyectos?

Pero, ¿os parece poco 'Mañaneros' con cuatro, cinco horas de programa? ¿Qué me queréis poner ahora?

¿Te ves en 'Telepasión'?

Me encantaría. Hice muchos años de ballet en mi juventud y tengo ese punto de artista. Si me llaman, ahí voy.

En 'Sálvame' ya mostraste esta faceta más gamberra y desenfadada.

Sí. Ya cuando empecé en Euskal Telebista hacíamos un programa de crónica social en el que celebrábamos Eurovisión y cantábamos. En 'Mañaneros' hay sainetes diarios, y eso también le da mucha vida al programa.

¿De tu etapa en 'Más vale sábado' qué crees que puedes aplicar a 'Mañaneros'?

Prácticamente todo, porque también era un formato largo y de actualidad. También el tener que saltar, por ejemplo, de los ataques de Israel a Gaza a hacer un plato de cocina. Esa transición la tienes que hacer. Y si la haces de una manera natural, pues ya está, sale y fin.

He sido muy feliz en Atresmedia

Si no hubiera llegado la oferta de 'Mañaneros', ¿tenías un proyecto en Atresmedia después de 'Más vale sábado'?

Yo tenía un contrato con Atresmedia, sí. Pero bueno, 'Mañaneros' ha sido un proyecto que me ha gustado, que me ha ilusionado y, finamente, he venido aquí. Pero vamos, que he sido muy feliz también en Atresmedia, que era la segunda vez que iba.

Habrá sido un disgusto para ellos.

Bueno, pero tengo una excelentísima relación con Atresmedia. También hoy en este momento.