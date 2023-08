Por Redacción |

El beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso está dando mucho de qué hablar. Todo el mundo se ha formado una opinión al respecto y muchos están aprovechando para la reflexión, aunque estén más posicionados de un bando que de otro. Ahora, las redes han viralizado una editorial de Manu Sánchez del mes de marzo, pero que bien podrían estarse planteando ahora mismo.

El presentador de ' Antena 3 noticias ' planteaba diferentes. Por ello, con cierta ironía, daba a entender de que eran situaciones en la que se siente perdido sobre "qué hacer para ser un hombre de este tiempo".

"Yo que creía que la edad me hacía más sabio, pero no", comentaba el presentador para plantear cuatro situaciones. La primera de ellas, en el trabajo. "Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o con un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida?", haciendo hincapié en su tono en esas cuatro últimas palabras.

Después, nos trasladaba a un vagón de tren y nos presentaba a "una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla arriba, ¿le echo una mano como toda la vida?". O en un ascensor donde estaban solos "ella y yo": ¿Dejo que pase primero como toda la vida?".

El telediario más visto de la TV y aquí Manu Sánchez, sin entender nada, hace un retrato del señoro español.

Después nos sorprenden los Rubiales de turno, los hay a capazos. pic.twitter.com/8hOF2UbA76 — José Vico ???? (@josevico4) August 30, 2023

Por último, nos llevaba a una entrega de premios: "Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, ¿se le da dos besos como toda la vida?". Sánchez resolvía después de estos casos de esta manera: "Por mi educación, mi forma de ser, mi edad, porque soy así, me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale".

¿Comparable al caso Rubiales?

Cuando Sánchez exponía esto, todavía no había ocurrido todo el caso Rubiales, pero cabe matizar que estas situaciones planteadas en las 'Noticias' no son comparables con la agresión sexual, pero sí que ayuda a que sigamos planteándonos cosas. Poner estos hechos al mismo nivel no haría más que blanquear el acto injustificable del expresidente de la Federación. "Hace solo unos años ni me habría planteado estas preguntas. Algo nos está pasando", concluía Manu Sánchez a su reflexión.