El programa líder en el access prime time cambió ayer 29 de abril su estructura para adaptarse a la actualidad política. 'El hormiguero' quiso analizar el discurso del presidente, Pedro Sánchez, y Pablo Motos anunció que, excepcionalmente, sustituirían la mesa de los cómicos por la tertulia política para discutir la decisión del presidente del Gobierno. Por ello, tras la rápida visita del cantante Rels B, junto al presentador se sentaron Juan del Val, María Dabán, Rubén Amón y Rosa Belmonte.

entonaba Motos antes de dar paso a un vídeo resumen de la declaración institucional de Sánchez. Después de ver las imágenes, los tertulianos comenzaron a compartir sus opiniones sobre las palabras y la decisión del presidente., señalaba Rosa Belmonte mientras el presentador optaba por escuchar las palabras de sus compañeros prácticamente en silencio., sentenció Rubén Amón.

Fue después de una larga conversación entre los colaboradores cuando Motos comenzó a exponer su punto de vista. "¿Cuál es la idea de país de Pedro Sánchez? ¿Voy a gobernar para los que están de acuerdo conmigo? ¿Y a los otros qué? ¿Los eliminamos?", preguntaba el presentador en voz alta. María Dabán aprovechaba para aclarar que el "fango" del que hablaba Sánchez "ha ido en los dos lados", recordando que el señalamiento a familiares se había producido desde diferentes partidos.

Rubén Amón estalla en El Hormiguero contra Pedro Sánchez y le lanza una advertencia a Pablo Motos ????????



"Te van a detener a ti y a las hormigas las van a decapitar"



"Sánchez es una persona enamorada del poder" pic.twitter.com/2AqlhJaPZb — Tomás Rico ? (@tomasrp3_) April 29, 2024

Minutos después, Rubén Amón quiso referirse a la intención de Sánchez de "revisar las tertulias" de los programas de televisión y, rápidamente, Pablo Motos advertía directamente al presidente: "Por aquí que no venga". "Una democracia sin oposición no es democracia. Una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas de su propio partido o de los demás...", añadía el presentador, que consideraba que "hasta ahora, todos estábamos muy tranquilos con la democracia".

"Ahora lo que hay en el ambiente es un enfrentamiento", dilucidaba Motos ante sus colaboradores. "Es que Sánchez inaugura la legislatura presumiendo de haber levantado un muro. Un muro contra los que no le han votado", respondía Amón, dando la razón al presentador, que añadía que "todo el mundo puede tener mucha paciencia, pero no podemos tragar con todo. Esto que está pasando es un disparate peligroso".