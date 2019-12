Manuel Martos y Joe Pérez-Orive no estarán en el jurado de 'OT 2020'

La nueva edición de 'Operación Triunfo', el talent show producido por Gestmusic para Televisión Española, va a contar con importantes novedades en su equipo y dinámica. Tinet Rubira, productor del espacio, adelantó semanas atrás que en la nueva temporada iban a hacer "menos de papis" y se iba a "tensionar un poco" la dinámica, para evitar "tenerlos entre algodones" como según él, había pasado hasta ahora. El catalán defendió que a las galas les falta emoción y mala leche (...), hay demasiado colegueo (...) Roberto Leal es muy colega, algunas veces tendría que hacer otras preguntas". Uno de los primeros cambios para lograr este cambio de tono va a ser renovar por completo el jurado que estuvo presente en las dos últimas ediciones.

Joe Pérez-Orive y Manuel Martos

De esta forma, dos de los cambios más destacados son la ausencia de Joe Pérez-Orive y Manuel Martos como miembros del jurado de 'OT 2020'. Mientras que el primero lo ha anunciado en su cuenta oficial de Instagram con un extenso y emotivo texto, la revista Teleprograma ha sido la encargada de adelantar en exclusiva que Martos tampoco estará presente en la nueva edición. La intención de Gestmusic y la cadena parece clara: renovar de forma completo el jurado y dotar al espacio de una necesaria novedad para sorprender a la audiencia en el que parece el inicio de una nueva etapa. ¿Serán efectivos los cambios impuestos en el espacio?

Emotiva carta de Pérez-Orive

El productor musical ha publicado una emotiva carta en su perfil oficial de Instagram con la que se despide del formato hasta nuevo aviso. "Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de 'Operación Triunfo 2020', no sin antes agradecer a Gestmusic, RTVE y 'Operación Triunfo' la gran oportunidad que me han brindado. Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa. Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en plató como en las giras. Como decía el gran Winnie the Pooh: "Qué suerte tengo de tener cosas en la vida, a las que decir adiós se hace tan difícil". Deseo toda la suerte y respeto del mundo a los nuevos miembros del jurado. Este ha sido, es y será siempre un gran programa. Hasta siempre, viva la música".

Salida lógica de Martos

Que Manuel Martos no vaya a formar parte de la nueva edición de 'OT' es una decisión lógica ya que la discográfica en la que trabaja ha roto su acuerdo con el espacio. Y es que el talent show producido por Gestmusic se desvincula por completo de Universal Musical (discográfica con la que han trabajado en las dos últimas ediciones) y a día de hoy negocia un acuerdo similar pero en este caso con Sony Music, con quien ya colaboradora en 'Tu cara me suena'; una unión que parece que sí se hará realidad en menos tiempo del esperado.