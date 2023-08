Por Redacción |

'Espejo público' quiso charlar en la entrega del pasado martes 1 de agosto con la actriz y presentadora Mar Regueras. Tras unos años alejada de la televisión y de la interpretación, la que fuese una de las caras más conocidas de los medios de los años 90 ha reaparecido para sincerarse sobre el punto en el que se encuentra a nivel profesional. Ante las cámaras del formato de Antena 3 ha comentado cuándo vio que dejaba de sonar el teléfono.

Hace unos años que no ha aparecido en ninguna serie principal y en los últimos papeles en los que la pudimos ver fue ' Sin identidad ' o ' Servir y proteger ', pero asegura que no le han permitido dedicarse únicamente a la interpretación:expresaba sobre su actual profesión.

La que en su día fue presentadora de 'El gran juego de la oca' confirmaba su situación ante las cámaras de Antena 3: "Llevo 11 años sin poder vivir de la profesión. No me siento muy bien tratada". Regueras daba detalles de en qué momento empezó a sentirse alejada de las oportunidades: "Con unos 42 años dejo de recibir llamadas. Nada puedo haber hecho tan grave para merecer un castigo durante 11 años", comentaba en el formato matinal de la cadena principal de Atresmedia.

Abierta a oportunidades

Mar Regueras aprovechaba su entrevista con 'Espejo Público' para desear que pronto pueda tener nuevas oportunidades solventes en cine o televisión: "No es que lleve 11 años fuera de ser actriz, pero hace 11 años que no vivo de la profesión. He tenido participaciones de dos o tres días". Antes de acabar su conexión, la invitada lanzaba un mensaje ara resaltar la situación en la que se encuentran muchas actrices: "Es una realidad, yo es que no puedo mentir. Pasa mucho en el audiovisual. Al final siempre hay hombres de todas las edades rodeados de chicas jóvenes".