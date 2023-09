Por Beatriz Prieto |

La mañana del lunes 4 de septiembre, La 1 inauguraba su nueva parrilla matinal con 'Mañaneros', a cargo de Jaime Cantizano, como plato principal. En dicho arranque, como desveló el presentador, iban a contar con María del Monte como madrina, pero finalmente la artista tuvo que ausentarse al estar aún recuperándose del asalto que sufrió hace algo más de una semana en su casa de Sevilla junto a su mujer, Inmaculada Casal.

Jaime Cantizano habla con María del Monte en 'Mañaneros'

"María del Monte tenía que estar aquí, en este plató, como madrina de este estreno de 'Mañaneros', pero claro, después del asalto que sufrió junto a su esposa hace unos días, no puede ser.", trasladaba Cantizano, antes de saludar a la sevillana, que intervenía en el programa a través de una llamada. Lo primero que quiso saber el presentador era cómo se encontraban tanto Del Monte como Casal:

La cantante reconoció que se encontraban lidiando "con la confianza de que esto pase, con la necesidad de recuperarnos por dentro, basándonos en que, gracias a Dios, no hemos sufrido ningún daño físico, intentando que llegue el día en el que consigamos dormir". "Es un compendio de muchas cosas", resumía la cantante. "Claro, ahora hay que gestionar el miedo. Es muy difícil", coincidía Cantizano, comprensivo. "Es una sensación muy extraña entre miedo, pena, dolor, inseguridad... Son muchas cosas", declaró Del Monte.

"Nunca me ha gustado despertar lástima"

Ante la mención de los "detalles" que habían ido saliendo a la luz sobre lo ocurrido, la cantante aseguró que "no puedo hablar de ese tema porque me lo tienen recomendado". "Es verdad que han salido cosas, unas sí, otras no, pero no puedo dar pormenores de nada, porque no quiero entorpecer la investigación", añadió la artista. Asimismo, Del Monte reconoció no saber "cómo lo hice" para actuar en un concierto al día siguiente: "Vengo de enfrentarme a mucho y afortunadamente aquí solo han sido cosas materiales. Pero había que hacerlo, nunca me ha gustado despertar en la gente un sentimiento de lástima".