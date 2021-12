María Eizaguirre presentará 'El programa que quieres' en Televisión Española

De un tiempo a esta parte, el equipo de Radio Televisión Española ha ido experimentando algunos cambios en la estructura organizativa. Con Jose Manuel Pérez Tornero como nuevo presidente del ente público desde marzo 2021, fueron muchos movimientos los que se produjeron dentro de la casa, siendo uno de los más sonados la llegada María Eizaguirre a los mandos de la Dirección de Comunicación y Participación.

María Eizaguirre

Eizaguirre se ha convertido en la protagonista de RTVE, no se pierde una sola presentación y no deja de hacer apuestas con las que acercar la televisión pública a todos los españoles, como fue si idea de recorrer España con un camión acompañada de muchos rostros del grupo. Todo esto ha valido para que otros directivos de la cadena se hayan fijado en ella y en sus dotes como presentadora para confiarle un nuevo programa en Televisión Española.

Tal y como ha sabido FormulaTV en exclusiva, a partir del mes de febrero se estrenará en La 1 'El programa que quieres' presentado por María Eizaguirre, quien compaginará su cargo en este formato con el de directora de comunicación. El título hace clara alusión al eslogan que lleva por bandera y que repite constantemente: "RTVE, la que quieres".

Así será 'El programa que quieres'

"No os podéis imaginar lo profundamente feliz que me siento con este nuevo proyecto. Es algo por lo que que he luchado, me he esforzado y no he dejado de demostrar que valgo para esto. Prometo hacer el programa que quieres, con la música que quieres, los invitados que quieres, los colaboradores que quieres, el plató que quieres... todo lo que quieres, a partir de febrero en TVE, con la presentadora que quieres". Con estas palabras a FormulaTV, Eizaguirre ha hecho público su nuevo puesto.

Por ahora se desconocen más detalles respecto al formato, aunque uno de los huecos que se baraja en la parrilla es en el prime time ocupando el espacio que deje la segunda edición de 'La noche D'. Nieves Álvarez y Boris Izaguirre serán los colaboradores habituales y, si todo sigue su curso, el primer invitado será el ganador del Benidorm Fest, el cual se conocerá el 29 de enero. Eso sí, el programa será interactivo, pues la audiencia tendrá en todo momento la decisión de decidir cómo sigue en cada instante. No podemos olvidar que es 'El programa que quieres'.