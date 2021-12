El anuncio del Benidorm Fest y sus 14 candidaturas sigue trayendo cola. En esta ocasión, la polémica y el eurodrama salpica a Luna Ki, la artista que ha lanzado un avance de su tema "Voy a morir", la canción que intentará llevar al Festival de Eurovisión 2022. No obstante, su concierto en Barcelona el 4 de septiembre de 2020 en "Nits del Fòrum" podría truncar su intención de representar a España.

Luna Ki

¿El motivo? La cantante interpretó el tema "Voy a morir" en aquel evento que compartió con Soto Asa en la capital de Cataluña. Esto podría entrar en conflicto con RTVE, ya que como se indica en las bases que regulan la elección de la canción y el representante de España en Eurovisión 2022 se indica que "las canciones deberán ser originales, y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2021".

Según fuentes de RTVE consultadas por FormulaTV, la corporación pública está estudiando el caso y próximamente anunciará si tomarán medidas o no al respecto. Por su parte, Luna Ki no ha reaccionado todavía a lo ocurrido, de hecho, ha compartido una fotografía en su Twitter con un verso de Manuel Machado y una cuenta atrás para la llegada de "Voy a morir".

¿Sin repercusión?

No obstante, ciertos usuarios de redes sociales han señalado, tras ver el vídeo que ya ha sido borrado de la actuación, que casos parecidos han ocurrido en otras ocasiones y que, al no haber tenido una repercusión mediática importante, no ha supuesto un problema para el artista. De hecho, esto ocurrió con Jamala, representante de Ucrania en Eurovisión 2016 y su canción "1944", la cual interpretó en uno de sus conciertos en 2015. ¿Qué decisión tomará RTVE?