Por Mario de Hipólito de Sande |

La icónica actriz de 'Cuéntame cómo pasó', María Galiana, ha acudido a 'Espejo público' para actualizar de su vida junto a Susanna Griso. Tras una agradable mañana charlando, antes de irse, la actriz fue preguntada por sus compañeros Imanol Arias y Ana Duato y sus problemas con Hacienda. Lejos de esquivar la pregunta o quedarse al margen, Galiana se ha mojado y ha opinado, tratando de defender a los que fueron sus acompañantes de profesión durante muchos años.

María Galiana junto a Susanna Griso en 'Espejo público'

"¿Cómo estás viendo el juicio de Imanol Arias y Ana Duato? ¿Lo estás sufriendo? ¿Te cuesta verles?", preguntó Griso. ", sobre todo en esta época. Todos los años, y mira que son 8 años los que llevan con esta situación, pero", se quejó la sevillana. "de una persona que, por lo visto, había sido inspector de Hacienda y se supone que se sabía los trucos y se fiaron de él. Cosas absolutamente absurdas", añadió también, defendiendo a Duato y Arias.

Tras estas declaraciones, la presentadora del espacio de las mañanas de Antena 3, se interesó en saber qué relación tiene su invitada con los actores acusados. "El año pasado estuvimos todo el verano con un calor espantoso grabando la última temporada de 'Cuéntame'. Con Ana he tenido contacto no hace mucho porque me felicita para mi cumpleaños. E Imanol, que también me felicitó, me dijo que se iba a Argentina. Pero nada más", respondió Galiana tras ser preguntada si "hablaba mucho con ellos".

María Galiana habla de su infancia

María Galiana también habló sobre su infancia en 'Espejo público'. "No era consciente de las circunstancias más o menos duras que podíamos estar atravesando", explicó. "Ya de vieja estoy pensando que mi infancia no fue feliz, pero no tengo consciencia de que no lo fuera. Era una niña que estaba en un colegio y si se hacía un viaje al extranjero no podía ir", añadió. Reconoce que en su familia vivían "relativamente bien", pero era la posguerra, por lo que también pasaron "momentos duros". Sin embargo, toda esta reflexión la hace ahora, a los 89 años, ya que, según dice, antes no ha sido consciente.