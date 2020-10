María Isabel se desmarca de la parodia musical "Antes facha que chavista": "No comparto el mensaje político"

Muchas canciones que han participado en Eurovisión se han convertido en grandes hits que hoy en día se siguen escuchando y han hecho que el concurso musical europeo haya ido sumando adeptos a lo largo de los años. Sin embargo, hay una canción que conquistó a toda la audiencia española el día que sonó por primera vez en 'Eurojunior', "Antes muerta que sencilla", el tema que hizo saltar a la fama a María Isabel. Esta composición sigue estando muy presente, como a la hora de ser utilizada por muchos para hacer parodias.

Normalmente la cantante no se pronuncia al respecto, pero en esta ocasión ha tenido que ponerle el freno a los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya por su vídeo musical "Antes facha que chavista". En la parodia aparecen frases como "nos llaman fachas, como un insulto, y yo lo llevo a mucha honra, con orgullo" o "antes facha que chavista, que socialista, que marxista, que femiloca". Los youtubers son conocidos por utilizar las redes sociales para compartir sus creaciones con crítica política, por este mismo motivo María Isabel ha decidido publicar un comunicado explicando cuál es el uso de su canción y evitar estar relacionada con la polémica que pueda generarse ante esta clase de vídeos.

La ganadora de Eurovisión Junior 2004 explica que los humoristas no tenían autorización para utilizar su canción: "No sabía nada y por supuesto no tengo nada que ver con este asunto", se desvincula la cantante. Además, para dejar clara su posición ante la parodia musical de los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya ha querido especificar que "no comparte el mensaje político con el que se ha instrumentalizado su canción". Por lo tanto, la exparticipante de 'Tu cara me suena' ha informado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que tomen medidas contra el vídeo.

Aplauso a María Isabel

La principal intención de la cantante era evitar problemas y su decisión ha sido muy aplaudida en redes sociales, convirtiendo su nombre en trending topic tras lanzar el comunicado. Muchos usuarios han compartido su mensaje, indignándose por haber utilizado un tema tan recordado para ese fin. Por otro lado, Los Meconios han recibido muy malos comentarios, pero en su caso han aprovechado el tirón para promocionar más aún su vídeo: "Entro en Twitter y me encuentro que María Isabel es tendencia porque la izquierda está enfadada pidiendo que nos denuncien por nuestra versión de 'Antes muerta que sencilla'. Solo puedo daros las gracias. Vuestro odio, nuestra felicidad", publicaban los youtubers en su cuenta.