'TCMS 8': Irene Gil emociona a Chenoa con su actuación y recibe consejos de María Isabel de Eurovisión Junior

Que una gala de 'Tu cara me suena' sea especial no implica que no reciba al final de la noche a un invitado estrella. Como en todas las entregas del programa, en la octava gala de la octava edición también hemos disfrutado de una actuación extra antes de conocer el nombre del ganador de la noche. Y, para continuar con la temática de la celebración del 30 aniversario de Antena 3, ha llegado Irene Gil, la ganadora de la última temporada hasta el momento de 'La Voz Kids' y de la primera en esta cadena.

Irene Gil y María Isabel en 'Tu cara me suena'

En su encuentro con Manel Fuentes, antes de pasar por el clonador, el presentador ha contado que la niña iba a homenajear el formato 'Menudas estrellas' metiéndose en la piel de Tamara con el show que hizo de Pocahontas. "Empecé con siete años a cantar y fue la primera actuación que hice sola", ha comentado Gil. También ha confesado que uno de sus sueños es ir a Eurovisión Junior y que conocer a María Isabel es una de sus metas.

Y así ha sido. Después de terminar de cantar, el conductor le ha pedido a María Isabel que se acercase a conocer a la invitada. Una vez con ella, ha querido lanzar un mensaje a todos los niños del mundo para que luchen por la música: "Es lo más bonito de este mundo". También ha recordado su paso por Eurovisión Junior y le ha animado a continuar porque con esa voz que tiene va "a llegar súper lejos".

Lágrimas de Chenoa

Desde el primer segundo del número, Chenoa se ha derrumbado y no ha podido parar de llorar en toda la actuación. Cuando ha terminado, el presentador le ha preguntado qué le ha ocurrido. "Me emociona cuando veo gente tan joven, con tanta alma y entregándote al cien por cien", ha respondido la cantante antes de darle la enhorabuena. Y, como no podía ser de otra manera, Àngel Llàcer le ha pedido que esté en la 14 edición del talent porque antes no puede por ser menor de edad.