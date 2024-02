Por Daniel Parra |

Las hermanas María y Marta Pombo fueron las acompañantes de Jesús Calleja durante su viaje por la Patagonia en el episodio del lunes 5 de febrero de 'Planeta Calleja'. Las invitadas se sinceraron durante toda la travesía sobre su vida privada y las redes sociales. En un momento del programa, hablando sobre temas tabú para ellas, María Pombo pidió a su hermana no sacar "otra vez" el tema de la política: "Es otra vez 'de derechas', 'pijas', 'política', 'niños'... Todo es polémico hacia nosotras". La influencer se preguntó por qué tienen que estar "todo el rato" justificándose.

María y Marta Pombo con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'

"Yo por lo menos tengo tres millones de personas que sé que me conocen a la perfección, que, señaló. María se definió como una persona "vergonzosa" y "humilde dentro del mundo en el que estoy".. Por eso siembre me decís: 'Es que estás enfadada'. Pues sí, estoy enfadada", quiso aclarar.

Hablando sobre los haters, Calleja comenzó explicando su experiencia cuando Jennifer Hermoso acudió como invitada a su programa: "Entraban 40 o 50 mensajes terribles, y luego se paraba y ya entraban 50 buenos y uno malo". El presentador confesó que lo que más le sorprendió fue que los comentarios estuvieran relacionados con el feminismo. "Al ser como una familia tradicional, así como quien dice, sí que parece que nosotros podemos estar como más en el lado del machismo", admitió María, a lo que su hermana Marta Pombo apuntó: "Nos consideramos feministas". "Yo creo que, en la sociedad en la que vivimos, es incompatible ser una familia tradicional y ser feminista, creo que te encasillan directamente en que estás subordinada al hombre, o que acatas lo que diga un hombre, y no es así", continuó.

Su opinión sobre la Iglesia

Hablando sobre religión, las hermanas Pombo admitieron que nunca han tenido una fe muy arraigada. Marta confesó que se ha alejado mucho de la Iglesia: "Hacen cosas maravillosas, pero hay otras cosas de la institución en sí que no comparto. Por ejemplo, que las parejas homosexuales no puedan casarse por la Iglesia si es su religión". Para Marta, "hay cosas muy anticuadas que alejan a la juventud". Volviendo al tema de la política, preguntadas por si les da miedo decir si son de derechas o de izquierdas, María afirmó que le fastidia "ser soldados de los partidos": "No comulgo con todo". "Tenemos muchos amigos de profesión completamente opuestos a lo que nosotros pensamos, y nos queremos...", dijo María.