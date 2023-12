Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Borja Mayoral ha acudido a 'La resistencia' gracias a la buena temporada que está consiguiendo en el Getafe Club de Fútbol. Como de costumbre, David Broncano ha querido saber las respuestas del futbolista a las preguntas clásicas, pero antes tenía que desarrollarse el resto de la entrevista. Al comienzo de la charla, el presentador se ha visto sorprendido por el invitado, ya que este quería poner una pegatina de su equipo encima de la que puso María Pombo con su nombre cuando visitó el formato.

Borja Mayoral y María Pombo en 'La resistencia'

, ha explicado el futbolista. A pesar de que David Broncano quería impedirlo, finalmente, Borja Mayoral ha colocado la pegatina sobre la de la influencer. Aun así,. En ese momento, el presentador ha bromeado con que la creadora de contenido no irá al estadio:

Borja Mayoral ha continuado la broma asegurando que de Castellana o Serrano no pasa. "Solo Castellana. Como mucho Atocha y ya la estás forzando. Para María Pombo Atocha es África", ha insistido el presentador de 'La resistencia'. Tras esto, Broncano ha llevado a cabo el resto de la entrevista y, antes de despedir el programa, le ha hecho al futbolista las preguntas clásicas.

Cálculo de goles

En relación a la cuestión sobre el dinero, el jugador ha querido responder aludiendo a las buenas cifras goleadoras que lleva desde el arranque de la temporada: "He jugado en grandes equipos, la verdad es que no me ha ido mal. Calcula más o menos los goles que llevo esta temporada". A pesar de que Broncano ha afirmado que debería tener nueve millones de euros por sus goles en LaLiga, Mayoral ha querido matizar que también ha marcado dos en la Copa del Rey.

Después de responder a esa pregunta, el jugador tenía que revelar cuántas veces había tenido sexo en los últimos treinga días. Mayoral ha vuelto a dar la contestación relacionándola con el fútbol: "En el último mes he metido cuatro o cinco goles. Va unido, en plan, marcas gol, estás feliz esa semana...". Aunque no ha querido dar una cifra concreta, el futbolista sí ha desvelado que recientemente ha ido a París con su pareja y que justo antes de ir al programa también ha tenido sexo.