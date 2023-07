María Verdoy ('Fiesta'): "Emma García me dijo que sabía que iba a llegar lejos y que le recordaba a ella"

Por Almudena M. Lizana |

Desde el 22 de julio de 2023, María Verdoy y Frank Blanco han sustituido a Emma García en los fines de semana de Telecinco, poniéndose al mando de 'Fiesta de verano', la versión estival del programa producido por Unicorn Content. Por este motivo, hemo podido hablar con la presentadora, analizando las claves del formato y repasando sus otros proyectos.

Frank Blanco y María Verdoy

Estoy muy contenta, muy ilusionada. Súper agradecida, me parece una oportunidad increíble y encima con el valor añadido de que estoy en casa y estoy rodeada de mi familia porque mi día a día es con unas personas y las voy a seguir teniendo al lado. Y un plató en el que llevo cinco años, y sustituyendo a Emma que es la madre que nos cuida a todos y es un orgullo y un placer ponerme al frente del programa que ella cuida tanto todos los fines de semana.

Los nervios y la adrenalina se convierten en energía muy buena

¿No te da un poco de vértigo saltar de colaboradora a sentarte como presentadora?

Por supuesto, para mí es un reto muy bonito. Esos nervios, la adrenalina que da todo el directo, se pueden transformar en una energía muy buena y creo que voy a saber usarlas.

¿Cómo te llega el proyecto? ¿Cómo es ese día en el que te llaman para presentar 'Fiesta de verano'?

Pues me llega por cadena y por la productora y, mirándome a los ojos, me dijeron: 'Queremos que seas tú, que presentes tú el verano, que estarás acompañada de un compañero maravilloso. Y confiamos plenamente en que lo vas a hacer genial y eres la persona que va a hacerlo'. Ese mensaje de confianza me llenó el alma y me dio muchísimas ganas. Lo tenían claro cadena como productora y a partir de ahí, con muchas ganas, estoy muy contenta.

'Fiesta de verano'

Ya el verano pasado, te vimos en 'Ya es mediodía', pero te estrenas en las tardes, ¿crees que hay algún tipo de diferencia entre el contenido de las mañanas y de las tardes?

Hay muchas diferencias, la sección de 'Ya es mediodía' que hacía, el 'Fresh', era muy cortita, era muy pasar de un tema a otro, no había tiempo de comentar, muy fresco. Y esto también va a ser muy fresquito, como el logo indica, y con todo su contenido estival. En 'Fiesta de verano' son cinco horas, da tiempo a mucho más, a más debate, a comentar con colaboradores. Te puedes explayar y puedes disfrutar más los temas. Y el verano deja temas muy interesantes.

¿Te ha dado Emma García algún consejo para este verano?

Emma García lleva dándome consejos desde que trabajamos juntas y siempre me ha dicho que confié en mi misma, y el domingo me dijo que lo disfrutara mucho, es la clave para hacerlo muy bien. También que cuidara a mi compañero Frank Blanco. Hace tiempo me dijo, en la despedida de 'Viva la vida'. Emma tuvo unas palabras muy bonitas para mí y me dijo que sabía que iba a llegar lejos y que le recordaba a ella, a la Emma García de hace unos años, porque me dijo que era generosa trabajando, porque no intentas pisar a nadie. 'Eres muy generosa en un plató'. Y eso le recordaba mucho a cuando ella empezó.

Frank y yo tenemos un punto de vista de la información y el entretenimiento muy parecido

¿Cómo os estáis preparando Frank Blanco y tú?

Desde que lo sabemos hemos estado hablando mucho, hemos estado en contacto incluso en vacaciones. Tuvimos una conexión muy guay, tenemos un punto de vista de la información y el entretenimiento muy parecido. Tenemos un humor muy parecido. Creo que vamos a tener muy buena conexión porque vemos la televisión de la misma manera.

Si no me equivoco, Saúl Ortiz es vuestro director, ¿qué tal es trabajar con él?

Saúl está motivadísimo y tiene las cosas súper claras. Las tiene clarísimas desde hace ya, desde que sabe que esto va para delante lo tiene clarísimo y eso es algo muy importante para que algo funciones. Que el director tenga las ideas claras nos da una seguridad tremenda, porque una escaleta en cinco horas seguro que va a cambiar en las últimas horas, puede revolucionarlo todo, pero tener los cimientos tan claros es una garantía.

María Verdoy en 'Fiesta de verano'

¿Qué tono le vais a dar a 'Fiesta'? ¿Va a cambiar mucho con el de Emma García?

Bueno, es el mismo programa, pero de verano. Vamos a hacer contenidos frescos con la información general, tratando la actualidad mientras nos lo pasamos muy bien porque es un programa fresco y divertido. El verano tiene ese punto de más informalidad, pero siempre siendo rigurosos con la información. Va a ser un buen combo de pasarlo bien, pero de informar.

Cambiando de tema, ¿qué balance haces de 'Rediséñame'?

Estoy muy contenta con ese formato. Tenía muchas ganas de verme en otro registro, de probar cosas nuevas, y ese concurso era moda, totalmente diferente. Estoy demostrando que me gusta mucho el entretenimiento más allá del corazón. Verme en un formato tan trabajado, tan divertido también, a mí me dio la vida. Disfruto mucho probar formatos nuevos y me vi como pez en el agua.

La última vez que hablamos, hace casi un año, me contaste que estabas mirando escuelas de doblaje, ¿cómo va eso? ¿Te has apuntado a alguna?

Después de lo de Soraya en el 'Mediafest' me hizo tomármelo en serio. Sí, estoy estudiando, estoy muy contenta de trabajar en mi faceta de dobladora. Estoy cuidándome la voz y estoy cumpliendo un sueño. Ir a clases y apostar por algo que me gusta tanto es increíble.

'Sálvame' es historia de la televisión, les auguro un futuro maravilloso

Para terminar, ¿cómo has vivido tú el final de 'Sálvame'? Como ganadora del 'Sálvame Mediafest' y como amiguísima de Germán, que se derrumbó en el último programa y se le veía muy afectado.

Sí, es que Germán es todo corazón. Detrás de esos vídeos tan mordaces, hay un corazón maravilloso. El final de 'Sálvame' lo viví intensamente, porque es historia de la televisión. Los que trabajamos en la tele sabemos que la tele es así. Sabemos que todo puede acabar en cualquier momento, pero también sabemos que todo final incluye un nuevo comienzo y todos son etapas. Es un programa que ha dejado una huella increíble y que todos hemos disfrutado. Y del que, aunque no quede en parrilla, queda el talento, la originalidad y para mí grandes amigos. Y todo ese talento va a acabar en algún sitio, les auguro un futuro maravilloso, todo son etapas y los cambios pasan por algo.