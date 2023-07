Frank Blanco: "Nuestro 'Fiesta de verano' no tiene nada que ver con 'Ya es verano'"

Por Almudena M. Lizana |

Para el verano de 2023, Emma García ha dejado 'Fiesta' en manos de Frank Blanco y María Verdoy. Los presentadores se quedan a cargo de 'Fiesta de verano', la versión estival del formato producido por Unicorn Content que promete aliviar las tardes de calor a partir del 22 de julio de 2023. Hablamos con Blanco sobre este proyecto y sus otros formatos.

Estoy muy feliz porque es como estar en casa, la mayoría del equipo es el que puso en marcha 'Ya es verano' el año pasado. A mí siempre me encanta conocer a gente nueva, pero cuando afrontas un trabajo que te gusta, y encima es con gente con la que has trabajado y congeniado es menos trabajo ¿no? Lo haces todo más a gusto.

¿Cómo te llega el proyecto? ¿Cómo es el día en el que te llaman para presentar 'Fiesta de verano'?

Fue un poquito casual porque yo tengo una muy buena relación con Mediaset. Una cosa es que no salga en pantalla, pero el contacto lo mantenemos. Teníamos un café pendiente y en esta conversación del café, una tarde, surgió la propuesta, que ya te digo, no me la esperaba. Había quedado para tomar un café y ponernos al día y ahí surge la propuesta a la que dije que sí en el minuto cero precisamente por eso, porque era volver a casa con el equipo de Unicorn, con el que lleva ya trabajando varios años, así que no podía estar más encantado.

Entonces, ¿no cambia mucho 'Fiesta de verano' de 'Ya es verano'?

Sí cambia porque una cosa es 'Ya es verano' y otra cosa es 'Fiesta'. Es verdad que 'Ya es verano' es cuando empezó Unicorn a producir la tarde de Telecinco y ya luego se queda con 'Fiesta', hubo una evolución en el propio 'Ya es verano' como en el propio 'Fiesta'. Nuestro 'Fiesta de verano' no tiene nada que ver con 'Ya es verano' y es un programa que es lo que tiene que ser, un programa continuista de 'Fiesta'. Vamos a hacer cosas que por la estacionalidad, no se pueden hacer ni en noviembre ni en marzo. Por ejemplo, vamos a tener un punto de directo siempre en una playa, donde va a pasar algo que no te puedo acabar de detallar, pero que va a ser algo muy divertido, con cierta traición a alguien que va a estar en una de esas playas. Pues eso en marzo no lo puedes hacer porque rara será la playa donde haya mucha gente. Vamos a tirar mucho de actualidad, vamos a tirar mucho de investigación. Es verdad que habrá temas que tal vez tengan más que ver con el verano, te puedo estar hablando de falsos alquileres estivales, dietas milagrosas, etc. Nuestros reportajes de investigación van a ir en esa línea y vamos a estar pendientes de lo que pasa en el mundo del corazón.

¿Le has pedido o te ha dado Emma García algún consejo para 'Fiesta de verano'?

Vi a Emma hace unas semanas y me dio su bendición. La conozco desde hace muchos años y ella me dijo que estaba encantada y que lo disfrutara.

María es una tía que va a estar en directo, presentando cinco horas en directo, nos va a sorprender mucho

¿Cómo os estáis preparando María Verdoy y tú? ¿Qué tal ese tándem con María?

Creo que va a ser un tándem a la altura del que hicimos Verónica Dulanto y yo el verano pasado. María y yo ya nos conocimos el año pasado, cuando ella estaba en el equipo de redacción de 'Ya es verano' y tenemos muchísima sintonía. Desde hace un tiempo estamos compartiendo este proyecto y la verdad es que nos vamos a reír mucho. María es una tía que va a estar en directo, presentando cinco horas en directo, nos va a sorprender mucho. Es una tía muy divertida y a mí me hace reír mucho. Estoy muy a gusto con ella y me gusta la pareja que vamos a formar.

Si no me equivoco, Saúl Ortiz es vuestro director, ¿qué tal es trabajar con él? ¿Qué tono le vais a dar a 'Fiesta de verano'?

Saúl también es una alegría que dirija el programa, lleva muchísimos años, tiene muchísima experiencia y es un tío del que me fío muchísimo. Además lo he conocido como subdirector el verano pasado y ahora como director la verdad es que me gusta mucho de él que tiene muy claro lo que quiere. Yo que dirijo otros programas, siempre creo que es fundamental que el director tenga muy claro lo que quiere y a dónde va. Luego ya, si te estrellas da igual, lo importante es tenerlo muy claro. Me gusta mucho la seguridad que tiene Saúl y muchas de las cosas que vamos a hacer este verano son idea de Saúl y me parece un acierto el que pusieran el programa en sus manos.

Adelante, véndeme las novedades de 'Fiesta de verano'

Esto es como el minuto de oro de Feijóo y Pedro Sánchez, pero yo no voy a mentir, ¡todo lo que digo es verdad! (Risas) Laura Pausini va a formar parte del primer programa, es una tía fresca y natural que te la llevarías a vivir a casa. El primer programa lo vamos a abrir con una estrella internacional que no suele aparecer en los platós de televisión, una muy potente.

¿Los colaboradores se repiten del 'Fiesta' habitual?

Hay algunos colaboradores que no van a coger vacaciones, Aurelio Manzano va a seguir, Ana María Aldón... Buena parte del plantel de colaboradores de 'Fiesta' van a seguir este verano con nosotros. Ahora, hay algún nombre de nuevo de colaboradores que se incorporan como Alejandra Castelló, que ya estuvo el verano pasado en 'Ya es verano' y ha estado toda la temporada conmigo en 8tv. Hemos recuperado a Mar Montoro, que la habrán visto últimamente colaborando con Telemadrid y me apetecía mucho volver a coincidir con ella. También hemos conseguido que se venga Rocío Martín, que es ex Miss España, Jorge Borrajo, director de Semana, también se suma porque a parte de entretener también queremos informar y cuantas más personas nos traigan con información, mejor. Silvia Taulés, cronista de información sobre casas reales en Vanitatis, también se va a incorporar. Y José Manuel Parada va a formar parte del equipo del programa. Va a tener su sección que la tenéis que ver, por él porque es un icono y por las personas que le van a acompañar. José Manuel nos va a traer cada semana a una persona que echamos de menos en televisión, pero son nombres que cuando los veáis en pantalla vais a decir: 'Cómo me gusta'. La primera persona va a ser un reencuentro muy esperado.

¿Y la sección de momentos más virales también se mantiene en 'Fiesta de verano'?

Sí, vamos a tener momentos más divertidos, relajados. Por ejemplo, Alejandra Castelló se encargará de algunos de esos momentos. Esa parte más fresca, aunque no me gusta decir que es más fresca, esa parte más desenfadada de contenidos la vamos a seguir teniendo en el programa.

Cuéntame qué balance haces de la última temporada de 'El circ'

Una muy positiva, tuvimos un plató nuevo, más medios, que siempre se agradece, y una muestra de la confianza que tiene la cadena y luego hemos conseguido algo impensable en Cataluña hace solo un año: conseguir ser el late más visto en varias ocasiones. En Cataluña TV3 es líder prácticamente todas las horas del día y hacen una muy buena televisión, lógicamente, hay que decírselo y reconocérselo. Y nosotros 8tv es una televisión más pequeña, más modesta, con un presupuesto muchísimo más bajo que la televisión pública catalana y hemos conseguido batir al late de TV3 en varias ocasiones. Cuando no le hemos batido, hemos conseguido estar muy cerca y a pocas décimas de audiencia, eso es un logro cuando haces un programa con muchísimos menos medios y es una alegría porque al final es verdad que los datos no dejan de ser datos, pero el reconocimiento de la audiencia gusta y ese balance es muy positivo en ese sentido.

Ahora que Mediaset está viviendo un cambio de contenidos y quieren explorar nuevas franjas, en el caso de que quieran apostar por la franja del late, podrían recurrir a ti, que eres ya todo un experto en el late night

Mediaset puede recurrir a mí para lo que quiera. Saben que les tengo muchísimo cariño, saben que me siento muy a gusto en Telecinco, antes y ahora también. Tenemos una relación extraordinaria. Yo siempre me he mostrado a su disposición, y ellos lo saben, como si fuese en el fútbol, les he hecho saber que soy un jugador que está en el banquillo y que si quieren que salga a jugar un partido, salgo a jugar. Tú dices un late, pero un late u otro horario. A mí me da igual jugar de delantero que de defensa, estoy muy a gusto aquí y por tanto lo que me puedan proponer siempre lo voy a recibir con mucho cariño. Si ellos quieren que hagamos cosas, seguro que las acabamos haciendo.

En Castilla La Mancha-Media tienes 'Atrápame si puedes', ¿estás contento con el concurso?

Anoche batimos récord de audiencia, me pillas en un día donde todo son buenas noticias. Hicimos un 8,5% que para la audiencia media de CMM es un dato muy importante y para el concurso también. Habíamos pasado del 8%, pero no lo del 8,5%. Quien me conoce sabe que 'Atrápame si puedes' es un formato que se parece bastante a mí, es un formato muy loco, que no sabes lo que te espera y lo disfruto mucho. Ahora nos iremos de vacaciones y confío en que en septiembre volvamos a la parrilla y sigamos.

Para terminar, te quería preguntar por la vuelta de 'Gran Hermano VIP'. ¿Te gustaría volver como colaborador del reality?

Me encanta porque en varias entrevistas me estáis preguntando por 'GH VIP' y yo soy muy fan de 'Gran Hermano' y de 'Gran Hermano VIP' por extensión. A mí me encantaría todo lo que tenga que ver con 'Gran Hermano', soy fan. Igual que fui colaborador de 'GH' en un momento y luego lo fui de 'Secret Story: La casa de los secretos', si mañana me dicen: '¿Quieres venir a comentar 'Gran Hermano'?' digo que por supuesto. No puede haber mayor premio para un amante de 'Gran Hermano' como yo soy y he sido que puedas formar parte del programa, desde un sitio u otro, sin complejos. Cuando me ha tocado presentar el debate, lo he hecho y cuando me ha tocado ser colaborador lo he hecho y lo he disfrutado de la misma manera. Si no, me da igual, como espectador ahí estaré el primero como espectador porque lo he echado mucho de menos. Tengo muchas ganas de escuchar de nuevo la sintonía de 'Gran Hermano' y ver cuáles son esos personajes.

Me parece un tiro que Marta Flich vaya a ser la presentadora de 'GH VIP'

¿Le auguras un buen regreso al reality?

Confío en que sí, mi corazón quiere que sí y me parece un tiro que Marta Flich vaya a ser la presentadora. Tengo muchísimas ganas de verla en el plató. Por lo que sé, como no estoy en la preproducción de ese programa, pero lo que me está llegando de los personajes y de los perfiles de los concursantes, que es muy diferente al de los realities que hemos visto en los últimos años, creo que tiene muy buena pinta y creo que el público se va a reencontrar con un 'Gran Hermano' muy renovado y muy potente. Yo quiero y espero que sea un gran regreso porque el formato se lo merece.