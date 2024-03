Por Daniel Parra |

Telecinco continúa inmerso en pleno 'Supervivientes'. Gran parte de la programación de la cadena sigue poniendo el foco en lo que sucede en Cayos Cochinos, tal y como ocurrió en el programa del pasado miércoles 13 de marzo de 'Vamos a ver'. Durante la tertulia sobre el reality, los colaboradores fueron testigos de las dificultades por las que pasaron los concursantes de la actual edición para conseguir hacer fuego. "Donde van a enseñarte a hacer fuego, te dan la madera, te dan todo seco. Allí no vale cualquier palo, tienen muchísima humedad, y tiene que ser el mismo palo que haga la fricción con otro palo que sea igual", comentó Marta López, exparticipante del reality en 2021. "Nosotros tardamos nueve días en hacer fuego, es supercomplicado", añadió.

Más tarde, el programa repasó la conversación entre Kike Calleja Carmen Borrego y su preocupación por haber perdido sus gafas de buceo y su kit de pesca., pero López no estuvo de acuerdo:, no se te queda la piel ni tan reseca ni nada y cuando vas a hacer las pruebas que puedes abrir los ojos, puedes abrirlos, pero

"Nosotros una vez pensamos en la caja donde tenemos guardadas la sartén y eso, metemos erizos, que están muy ricos, los machacamos, y van los peces ahí, y luego cerramos. No te dejan", explicó la colaboradora. López, además, reveló que los concursantes de 'Supervivientes' no pueden pescar todo el día: "Solo puedes pescar las horas que está el buzo". La exparticipante de 'GH Dúo' desveló así una de las prohibiciones del programa, que se basa en la seguridad de los participantes del concurso, en la grabación de las imágenes, y en evitar posibles problemas con animales protegidos.

Las prohibiciones con los objetos personales

Marta López continuó dando más detalles sobre las normas de 'Supervivientes' tras repasar los objetos personales que cada uno de los concursantes ha llevado a Honduras: "No te dejan cosas raras". "Yo soy de Covadonga, y nunca salgo sin llevar la Virgen de Covadonga y me dijeron que no podía llevarla", dijo la colaboradora, que explicó cómo se opuso a que le quitaran la pulsera, amenazando con no saltar del helicóptero. Como consecuencia, el equipo del reality le retiró el chubasquero. Además, López afirmó que a ella no le permitieron llevar un cepillo para el pelo ni nada para entretenerse, pero sí que les dieron un cepillo de dientes.