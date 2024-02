Por Beatriz Prieto |

'GH Dúo 2' se despidió de Keroseno la noche del jueves 22 de febrero, como parte de las últimas nominaciones de la edición. Después, como ya había anunciado el programa, se llevó a cabo una segunda expulsión entre los seis finalistas restantes, mediante una votación exprés con los votos en positivo, dejó fuera a Marta López como octava expulsada.

Los seis finalistas de 'GH Dúo 2' antes de la segunda expulsión de la gala 7

Como ya ocurrió con la anterior doble expulsión, el programa dejó en manos de los seis finalistas si la audiencia tendría que elegir a quién expulsar entre todos ellos o si, por el contrario,en un duelo que salvaría al resto de la tensión. Una decisión sencilla a ojos de los finalistas, quienes optaron al instante por, al considerarlo "lo más justo". "Se vota en positivo, quien menos votos tenga, será el expulsado. Comienza la cuenta atrás de 30 minutos", declaró Flich, iniciando así la cuenta atrás.

Los primeros porcentajes se repartieron en un 31%, un 28%, un 20%, un 8%, un 7% y un 6%, que apenas variaron a falta de tres minutos para cerrar la votación: las tres primeras cifras perdían un 1% cada una, en favor de cada uno los tres menos votados. Antes de conocer el resultado, Flich animó a los concursantes a lanzar sus alegatos, empezando por Mayka Rivera: "Era mi sueño estar aquí, estoy superfeliz. Si hay gente que confía en mí, yo agradecidísima, lo daría todo hasta el último momento". "Tenía ganas de que me vierais reír, llorar, gritar, porque soy yo en todas las facetas. Soy una bomba, lo tengo todo. Me quiero quedar, me hace mucha ilusión", declaraba por su parte Lucía Sánchez.

Un deseo incumplido

"Me hace un montón de ilusión seguir con esto y disfrutarlo al máximo. Si luego quedo cuarto otra vez, no pasa nada, pero quiero quedarme hasta el final", manifestó Asraf Beno, que recordaba así su puesto en 'Supervivientes'. Mientras, Manuel González confesó que "para mí esto ha sido un regalo" y pidió "un ultimo empujoncito porque para mí sería muy grande llegar a la final". "Tengo los hijos mayores y me encantaría que vieran a su madre salir hasta la final para que se sintieran orgullosos", deseó Marta López en su turno.

Gracias @MartaLopezTV por el concursazo que nos has dado. No estarás en la final, pero sí en nuestros corazones ❤️❤️❤️#GHDúoGala7 pic.twitter.com/vAKmj7ei1e — Gran Hermano (@ghoficial) February 23, 2024

Elena Rodríguez fue la encargada de cerrar la ronda, momento en el que recordó "cuando venía a ver a mi hija, que lo vivía con ansiedad y angustia": "En la vida entraría aquí, pero 'GH' me ha ganado, lo he vivido con intensidad y se me ha hecho muy corto y no me extraña que haya gente que lo vea con tanta pasión". Finalmente, Flich fue anunciando los nombres de los concursantes salvados, hasta dejar a González y López quien, antes de escuchar su nombre como octava expulsada, ya se mostró muy segura de su marcha, que se producía poco después de que se hubiera librado de ser expulsada tras quedar nominada con Keroseno.