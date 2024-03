Por Mario de Hipólito de Sande |

Desde que ha comenzado 'Supervivientes', todos los programas de la cadena han dedicado minutos de su emisión para comentar cómo están siendo los primeros días de los concursantes en la isla. Se trata de un formato en el que se está poniendo mucha confianza. La vuelta de Jorge Javier Vázquez como presentador, la presencia de nombres fuertes en el casting y las novedades en la dinámica del concurso son algunos de los puntos que más han emocionado a la audiencia.

Mesa colaboradores 'TardeAR'

De tal manera que el 11 de marzo, en el programa ' TardeAR ', se aprovechó para conectar en directo con Laura Madrueño , presentadora del concurso en Honduras, y de paso Xavier Sardà , Ana Brito y Manuel Díaz El Cordobés . Cuando Ana Rosa Quintana estaba presentando a los componentes de la mesa,, demostrando así que el concurso podría ser una ilusión para él. Tras la conexión con Laura Madrueño los tertulianos comentaban lo poco apetecible que les parece esta experiencia y lo dura que debe de ser, pero Manuel Díaz seguía convencido de que merece la pena. "", explicaba.

Tras un vídeo en el que Carmen Borrego se desmayaba por la poca fuerza que le queda tras tres días en la isla, Alaska comentaba que eso le podría pasar perfectamente a ella si fuese: "Yo soy muy de desmayarme". Por su lado, El Cordobés seguía defendiendo la experiencia: "No es lo más cómodo a lo mejor, pero te habitúas". Fue entonces cuando Ana Brito preguntó al publico si querían o no ver a Manuel Díaz en 'Supervivientes' y el público comenzó a aplaudir y gritar. El colaborador, al ver la emoción de la gente ante su posible participación, no pudo evitar sonreír con ilusión.

El Cordobés intenta convencer a sus compañeros de vivir la aventura

Entre risas, el torero también animaba a sus compañeros de mesa a vivir la experiencia. "Harías un buen papel", le dijo a Ana Brito, que ya había reconocido que no aguantaría ni un día. Por otro lado, con Xavier Sardà también tuvo un momento de juerga en el que comentaba lo bien que se lo podría pasar si viviesen la experiencia de 'Supervivientes' juntos, después de que Sardà le advirtiese: "No te anuncies tanto, que luego tendrás que ir". Alaska, por su parte, no dio opción a que la intentase convencer. "Sufro mucho. (...) Yo le tengo miedo a todo", reconocía mientras comentaba que no sería algo que le ilusionase.