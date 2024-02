Por Beatriz Prieto |

'GH Dúo 2' sumó su séptima gala semanal la noche del jueves 22 de febrero, con Elena Rodríguez, Marta López y Keroseno como nominadas, tras la salvación de Asraf Beno dos noches antes. Finalmente, el enfrentamiento en manos de la audiencia se resolvió con la expulsión definitiva de Keroseno justo antes de la recta final.

Keroseno, Elena Rodríguez y Marta López antes de la séptima expulsión de 'GH Dúo 2'

El programa mostró los porcentajes al poco de empezar la gala,, para después reunir a las tres nominadas en la sala de expulsión, donde. "Es un cúmulo de emociones, a veces piensas una cosa, a veces otra", confesaba la concursante, quien no había descartado la posibilidad de ser la expulsada, razón por la que

El programa dejaba así en el aire a López y Keroseno, quienes continuaron en manos de la audiencia para continuar con las votaciones, que se repartieron en un 64% y un 36%. Mientras, Rodríguez sumó una segunda buena noticia al descubrir que era finalista de la edición, antes de que Marta Flich anunciara a la que sería la séptima expulsada de la edición: Keroseno. "Era algo que rondaba mi cabeza y durante esta semana me he hecho a la idea. Es la decisión de la Soberana, aunque hay veces que se unen fandoms y es normal que esto pueda pasar", valoró la concursante.

¡Elena se salva! Siguen las votaciones abiertas, ¿quién saldrá de la casa?



🔁 Keroseno

— Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2024

¡Y quien debe abandonar la casa es Keroseno!



🔁 Estoy contento con esta decisión

— Gran Hermano (@ghoficial) February 22, 2024

Muy agradecida con la experiencia

Keroseno se mostró "superorgullosa de hasta donde he llegado", aunque era consciente de que "mucha parte de ello se lo debo a Ivana", dado que lo había salvado hasta en dos ocasiones. "Estoy superagradecida con esta experiencia que he vivido, que me ha hecho estar con el entusiasmo y la pasión al cien por cien todo el rato", declaró además la expulsada, orgullosa de irse ante "una profesional" como López. Asimismo, la expulsada aseguró haber "aprendido mucho aquí", al ganar "mucha seguridad en mí misma, también sobre mi identidad", antes de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra.