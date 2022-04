Tras las múltiples despedidas que Kiko Matamoros ha vivido a lo largo del fin de semana en los distintos formatos de Mediaset en los que colabora, el madrileño estaría a punto de embarcarse por fin rumbo a Honduras para comenzar su experiencia como parte de 'Supervivientes 2022'. Con el colaborador ya ausente en su hogar, su novia Marta López ha querido compartir sus planes de futuro con sus seguidores, a los que ha confirmado su próxima participación en el reality como parte de la lista de defensores de los concursantes.

Marta López confirma su implicación en 'Supervivientes' en varios stories de Instagram

"Sabéis que Kiko se va a 'Supervivientes'. Lo recogen hoy, porque los confinan a todos por el Covid", explicaba la influencer, en varios stories publicados en su cuenta de Instagram. "Es un reality y, al final, no sabes cuánto tiempo va a estar, pero espero contar con vuestro apoyo para apoyarlo a él", añadía la andaluza, tras lo cual declaró que "como se ha dicho en varios programas de televisión, yo voy a estar en plató defendiéndolo y lo voy a defender a él exclusivamente, solo porque él está ahí. No podía ser de otra manera".

"Vosotros sois mis seguidores, estáis en todo y no puedo aparecer en la tele de repente, para defenderlo. Al final, os enseño mi vida y es un paso que me ha costado bastante dar, pero no pasa nada", manifestaba López. A pesar de su aparente preocupación, la influencer recalcó que "yo siempre digo que 'donde vayas, es como vayas' y yo soy una persona que voy a seguir siendo como soy, independientemente de si vaya a un plató a defender a mi pareja o no", al igual que reconoció que "lo quería contar por aquí porque quiero naturalizarlo con vosotros, compartirlo con vosotros y que me deis apoyo, tanto a mí como a él, si así lo consideráis".

"Voy a tener altos y bajos"

"Yo voy a tener altos y bajos, porque al final se va tu novio y nunca te has separado de él", proseguía López en su discurso, ante el hecho de pasar, como mínimo, las próximas semanas sin la compañía de Matamoros. "Esta primera semana que estoy sin él se viene mi madre porque, al final, cuando vives con una persona... no sé, necesito amor de mi madre", reconocía la influencer, segura de que "me va a ir muy bien estar con ella". Asimismo, la andaluza concluyó su discurso asegurando, en un texto, que "yo sigo con mi trabajo y mi vida como siempre, pero también en esta etapa temporal mientras él esté en el concurso", dejando claro así que, por el momento, compaginaría esta nueva etapa en la pequeña pantalla con su vida actual.