'Supervivientes 2022' está cada vez más cerca, por lo que ya son ochos los concursantes confirmados. Desde que se diese a conocer el nombre de Nacho Palau, se han ido sumando reconocidos rostros, como el de Kiko Matamoros, Anabel Pantoja o Marta Peñate. Poco a poco, vamos conociendo quiénes conforman el plantel de figuras dispuestas a tirarse del mítico helicóptero.

Charo Vega, en 'Sábado deluxe'

'Viernes deluxe' anunciaba durante su emisión del 8 de abril el nombre de la octava concursante confirmada. Charo Vega aparecía en pantalla y, a través de un vídeo, mandaba un mensaje a los espectadores: "Lo que no sabéis es que voy a 'Supervivientes 2022'. Sí, sí. Ya tengo mi modelo todo lleno de bichos, ya me voy preparando para el lío", aseguraba.

Nieta de la célebre bailaora de flamenco Pastora Imperio, se mostró muy agradecida con el reality de Bulldog Producciones. "Dar muchísimas gracias a todos por esta oportunidad que me dan, me apetece muchísimo ir. Me siento más joven que nunca a pesar de ser madura y me apetece mucho. Ahora estoy como aventurera", reconocía.

Una gorra, la pista del noveno concursante

Mediaset continúa con el juego de las pistas de cara a 'Supervivientes 2022'. En su novena adivinanza, Telecinco ha mostrado una gorra como signo representativo del siguiente concursante. ¿Será un rapero? ¿Un joven aficionado a las gorras? Tras la pista, Manuel Bedmar vuelve a sonar con fuerza. Después de serle infiel a Rocío Flores, el andaluz podría haberse planteado viajar hacia Honduras, eso sí, envuelto en la habitual polémica.