La histórica victoria de Massiel en Eurovisión en el año 1968 con su 'La, la, la' llegará a la pequeña pantalla en formato serie de la mano de Movistar Plus+, según informa El Confidencial Digital. Pese a que este 2024 con Eurovisión se haya vivido una cantidad ingente de eurodramas, el año de Massiel no fue para menos, al menos para España, y todas esas polémicas se relatarán en esta serie, que todavía está en fase de preproducción sin elenco asignado.

Massiel en 'Lazos de sangre' en julio de 2023

, quien había sido elegido en primer lugar. Serrat ya estaba promocionando la canción, que. Fue entonces cuando la responsabilidad de representar a España recayó sobre Massiel.

'La, la, la' estaba escrita por el Dúo Dinámico y Massiel la interpretó el 6 de abril de 1968 en Londres, donde consiguió hacerse con el ansiado primer puesto. Un año más tarde se repetiría la hazaña, aunque no con tanta exclusividad, puesto que Salomé tuvo que compartir su primer puesto en 1969 con otros tres participantes. Desde entonces, España no ha vuelto a ganar el certamen musical europeo.

Una actuación a contrareloj

Massiel no tuvo mucho tiempo para preparar su actuación. De hecho, tuvo que volver de México, donde estaba de gira en compañía de su padre. En tan solo dos semanas, Massiel tuvo que grabar la canción y no solo en castellano, sino también en inglés, francés o alemán, ya que tenía que ir a Londres para promocionarla. La polémica continuó tras la victoria cuando no quiso coger de las manos de Franco el Lazo de Isabel la Católica, por lo que la serie tendrá muchos temas que abordar.