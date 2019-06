'MasterChef 7': Samira, undécima concursante expulsada tras una complicada eliminatoria

La noche del martes 11 de junio, 'MasterChef 7' se despidió de su último aspirante a las puertas de la semifinal: Samira. La concursante vivió un programa en el que no lo tuvo nada fácil, especialmente en la prueba grupal, tras la cual recibió duras críticas por parte de Carlos, su compañero de equipo, y de los jueces. "Hoy parecías la becaria", señaló Pepe Rodríguez, con sinceridad.

Teresa, Samira y Carlos en 'MasterChef 7'

"Ella pone interés y su mejor intención", defendió Teresa, líder del grupo en el que también estuvo Carlos. Los tres se enfrentaron juntos a una prueba en la que, en opinión del sevillano, Samira "intentaba darlo todo, pero no llegaba". "Me da rabia que un compañero diga eso", reconoció la aludida, entre lágrimas, tras lo que el equipo contrario, formado por Valentín, Aleix y Aitana, se alzó como el vencedor, lo que condujo a Samira y sus compañeros a la eliminatoria.

Samira, Teresa y Carlos tuvieron que elegir sus ingredientes para la eliminatoria de una forma peculiar: girando una ruleta a ciegas y adivinando los alimentos por el olor, tras lo cual se convertían en ingredientes de sus platos. Un primer reto ante el que Samira tuvo muchas dificultades a la hora de acertar los distintos ingredientes, al contrario que sus compañeros, lo que ya aumentó su nerviosismo al empezar a cocinar. "Ya está perdida", observó Aleix poco después de que comenzara la prueba, algo que acabó reconociendo su compañera. "Para, repara y continúa", la animó el concursante.

Una prueba "muy estresante"

Samira, emocionada en su despedida de 'MasterChef 7'

"Ha sido muy estresante esta prueba para mí, casar esos ingredientes no fue nada fácil", admitió Samira, antes de conocer el veredicto de los jueces. "Con la caña que le he dado a Samira, si me fuera yo sería un palo tremendo", declaró por su parte Carlos, quien se quedó en la cuerda floja junto a su compañera después de que Teresa fuera salvada por los jueces, que valoraron su plato como el mejor de la prueba. Finalmente, Samira se convirtió en la aspirante eliminada, tras lo cual rompió a llorar.

"Tranquilizate, que has llegado muy lejos. Empezaste más tarde que tus compañeros y te has quedado a un pasito de la semifinal", la animó Pepe. Antes de despedirse, Samira declaró que Aitana era su ganadora, porque "lo tenía todo", y también apostó por Aleix y Valentín. "He besado el delantal porque 'MasterChef' para mí es un sueño que ojalá no acabara nunca", reconoció la aspirante en su despedida, ya más tranquila.