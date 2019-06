'MasterChef 7': Valentín, Aleix, Aitana, Teresa y Carlos, semifinalistas de la edición

La noche del martes 11 de junio, los seis aspirantes de 'MasterChef 7' no solo recibieron la visita de sus familiares tras casi tres meses sin verlos, sino que también tuvieron la ocasión de luchar por los puestos de la semifinal. Valentín, Aleix y Aitana se convirtieron en los primeros semifinalistas tras ganar como equipo en la prueba grupal, mientras que Teresa y Carlos lograron librarse de la expulsión frente a Samira.

Aitana, Aleix, Valentín, Teresa y Carlos, semifinalistas de 'MasterChef 7'

Valentín y Teresa fueron los encargados de formar dos equipos de cara a la prueba grupal, llevada a cabo en la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid: mientras que el primero escogió a Aitana y Aleix, la segunda eligió a Carlos y Samira. "Es una bomba de relojería", comentó Valentín, a la hora de hablar del equipo rival, señalando especialmente la actitud de Carlos, con quien había tenido algunos "roces" en las últimas semanas. Un concursante que, de hecho, se mostró especialmente insistente durante la prueba con Samira, de quien no dudó en señalar que "lo intentaba, pero no llegaba".

"A las puertas de la semifinal y me cancelan el postre", lamentó Teresa, de quien Pepe Rodríguez señaló que "la capitanía le quedaba grande". Una actitud que contrastaba con la alegría de Valentín. "Tengo un equipazo. Ahora mismo no estoy preocupado por el veredicto, lo que estoy es súper contento de haber conocido a gente tan brutal", alabó el aspirante, ante las cámaras, refiriéndose a sus compañeros, Aleix y Aitana, con los que ganó la prueba tras un cóctel que, según Samantha "había sido todo un éxito" en general.

"Soy muy fan de mí misma"

"Quién me lo iba a decir y, sobre todo, a mis inseguridades", bromeó Valentín, tras convertirse en uno de los primeros semifinalistas junto a Aleix y Aitana, con quienes había trabajado "bien, serios y concentrados" según Jordi Cruz. Carlos, Teresa y Samira se enfrentaron a la eliminatoria, que concluyó con la última expulsada del concurso. En cambio, Teresa se ganó el puesto de mejor concursante en la eliminatoria, lo que la convirtió en semifinalista. "Por muchas esperanzas que tengas, hasta que no lo verbalizan no te lo crees. Que no es que no crea en mí, porque yo soy muy fan de mí misma", declaró la gallega, mientras que Carlos se mostró muy aliviado al haberse convertido en semifinalista tras estar a un paso de la expulsión.