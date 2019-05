Anabel Alonso se defiende de los que la tachan de machista por lo ocurrido con Jordi Cruz en 'MasterChef'

'MasterChef' celebraba el pasado martes 28 un programa especial en el que varios concursantes de las veriones 'Celebrity' y 'Junior' llegaron a la cocina más famosa de televisión para ayudar a los aspirantes a chef. Anabel Alonso fue una de las invitadas y, como viene siendo habitual en ella, su participación no pasó desapercibida. Sin embargo, no fue por algo bueno, sino que un gesto que tuvo con Jordi Cruz le ha valido el calificativo de machista por alguno espectadores.

El beso entre Anabel Alonso y Jordi Cruz en 'MasterChef'

El momento que desató la polémica fue un beso por parte de la cómica al chef, que al principio intentó hacerle una cobra a modo de broma. Algunos usuarios de Twitter no apreciaron la comedia y el primero en desatar la oleada de críticas fue un tuitero que apuntó: "Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima". Además, adjuntaba la foto de un tuit anterior de la cómica que versaba: "Solo sí es sí".

Si esto fuera al revés ardería España, pero no, como es una mujer forzando a un hombre a que le bese se le anima, atención a los comentarios. https://t.co/2twscTOidK — Joan Planas (@joanplanas) 28 de mayo de 2019

La actriz contestó expresamente a la retaila de mensajes de este tuitero, argumentando que el momento se contextualiza en el show de un programa de televisión, y no ha sido la única que ha querido replicar. "Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas y que se juega a que parezcan que no. O sea, que tanto Anabel Alonso y Jordi Cruz están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie", escribía la actriz Itziar Castro.

Alucino que no sepáis que en un plató de televisión se pactan muchas cosas, y que se juega a que parezcan que no, o sea, que tanto @AnabelAlonso_of y @JordiCruzMas están haciendo entretenimiento televisivo y no se fuerza a nadie! https://t.co/tKEsYcB4ND — Itziar Castro (@ItziarCastro) 28 de mayo de 2019

El propio Jordi Cruz también se ha terminado por pronunciar: "Si es que despiertas pasiones, amore. Cómo puede ofender un beso de mi Anabel. Tú besa, leches, que la vida es mucho mejor con besos por doquier". De hecho, este no es el primer beso que recibe el chef de la actriz, ya que durante su edición era muy común. Los besos han pasado a formar parte de la historia de 'MasterChef' y de otros programas, donde también ha participado Anabel Alonso, como 'Tu cara me suena', donde es de lo más habitual que se haga comedia con este gesto de cariño.