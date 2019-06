'MasterChef 7': Los jueces sorprenden al no eliminar a ningún aspirante tras una gran prueba eliminatoria

*En elaboración

Masterchef 7 ' se acercó algo más a la final en la noche del martes 4 de junio, en la que los seis aspirantes restantes se enfrentaron a las pruebas de rigor. Unos retos tras los cuales los concursantes se jugaron su permanencia en duelos, tras los cuales uno era salvado, mientras que el otro se enfrentaba al resto de los aspirantes. Finalmente,

Valentín y Samira tras la prueba eliminatoria en 'MasterChef 7'

"Lo voy a intentar con todas mis fuerzas", prometió Samira antes de enfrentarse a su compañero, a pesar de que solo tenía una oportunidad para defender su permanencia al ser la última concursante e incluso alcanzó la eliminación nada más empezar el programa, al no logra identificar ninguna de las carnes de la primera prueba. Durante los duelos de sus compañeros, la aspirante se mostró especialmente sensible y no pudo contener las lágrimas, a pesar de que reconoció que "no quería llorar".

La prueba tampoco fue bien para Valentín antes de saltar a los fogones, puesto que el concursante admitió que "le preocupaba que alguien pudiera verle como un arrogante o un prepotente, cuando no lo era", dadas las "malas pruebas grupales" que estaba haciendo últimamente, desde su punto de vista. "Solo quiero ser un buen compañero", declaró el aspirante, quien recibió el consuelo de Amira a medida que transcurrían los duelos entre el resto de concursantes. A pesar de todo, ambos demostraron sus grandes aptitudes durante su "enfrentamiento", tras el cual se mostraron muy emocionados.

"Te creces ante la adversidad"

Los jueces de 'MasterChef' prescinden por primera vez de la eliminación

"Pase lo que pase, estoy muy tranquila. Es la primera vez que cocino vieira, pero no lo voy a dar todo por perdido", reconoció Samira, tras concluir el cocinado. "Te creces ante la adversidad", alabó Samantha, a cuyas alabanzas se unieron el resto de jueces. Los chefs probaron el plato de Valentín, ante el que señalaron que "el problema era que se enfrentaba a Samira, que los tenía acostumbrados a ganar a los grandes". "Nos lo habéis puesto muy complicado los dos", reconoció Pepe Rodríguez, antes de retirarse a deliberar con sus compañeros.

"Estamos sorprendidos de los bien que habéis trabajado en este ultimo duelo", admitió Jordi Cruz, antes de dar a conocer la decisión final, con unas pausas ante las que Valentín se mostró convencido de su eliminación. "Habéis hecho dos platos perfectos en una eliminación", alabó el chef, tras dar a conocer que tanto Valentín como Samira seguían en el concurso una semana más, a quienes instó a seguir "demostrando su talento y su valía".

"Queremos ser siempre justos"

"Ha sido espectacular. Estoy otra semana más, no me lo puedo creer", reconoció Samira, exultante tras conocer la decisión de los jueces. "Me he visto con un pie fuera y voy a aprovechar al máximo esta oportunidad", declaró por su parte Valentín, quien prometió esforzarse más que nunca para alcanzar la final. "Han dejado claro que ninguno merece dejarnos y queremos ser siempre justos", declaró por su parte Jordi, antes de concluir el programa.