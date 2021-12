La segunda edición de 'MasterChef Abuelos' está a punto de llegar a La 1 de Televisión Española. La cadena ya ha comenzado a promocionar el especial de la versión senior del formato producido por Shine Iberia y en las primeras imágenes hemos podido comprobar quiénes serán los aspirantes que se someterán al duro juicio del jurado.

Andrés García-Carro, "The Spanish King", en 'MasterChef Abuelos 2'

Entre todos los concursantes, ha resaltado uno de ellos: Andrés García-Carro. Quizá este nombre resulte más desconocido, y es que este modelo nonagenario se hace llamar en redes sociales "The Spanish King". A través de su cuenta de Instagram, ya ha superado los 22 mil seguidores debido a que en los últimos años se ha convertido en imagen de diferentes marcas, ha participado en el videoclip "Tú me dejaste de querer", de C. Tangana, y tiene a la espera el estreno de 'Sentimos las molestias', de Movistar+.

García-Carro, que vestirá el delantal blanco durante el especial de 'MasterChef Abuelos', había vivido siempre alejado del mundo del espectáculo y fue a través de unas fotos realizadas por su nieta cuando le llegó la oportunidad de adentrarse en el modelaje. Tal y como explicaba a ABC, "era funcionario de la administración civil del Estado y estuve destinado durante años en la embajada de Buenos Aires". El influencer aseguraba que la cocina es una de sus pasiones, pero a su vuelta a España en los años 80 fundó un agencia inmobiliaria, donde trabajó hasta que su hija la heredó.

Repitiendo la fórmula

Si echamos al vista a 2020, cuando vio la luz el primer 'MasterChef Abuelos', entre los aspirantes se encontraba Guadalupe Fiñana. La andaluza era conocida en el mundo de las series por comentar 'Juego de Tronos', razón por la que se ganó el apodo de "Abuela de Dragones". Además, sus dotes culinarias le llevaron a alzarse con el trofeo. Con el fichaje de "The Spanish King", la productora continúa la senda ya marcada de abrirle la puerta a influencers de la tercera edad.