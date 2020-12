Matthew Rhys será un inmigrante alienígena en 'Wyrd', la nueva serie de FX

Matthew Rhys ha vuelto a casa por Navidad. Entre 2013 y 2018, el actor galés vivió el estallido definitivo de su carrera al ponerse al frente del elenco de 'The Americans', una de las producciones más aclamadas de la historia de FX. Y tan solo dos años después del desenlace de aquel profundo ensayo sobre la Guerra Fría, Rhys está listo para colaborar una vez más con la cadena de Disney.

Matthew Rhys en 'Perry Mason'

En esta ocasión, en vez de dar vida a un espía soviético que se hace pasar por un estadounidense más en una zona residencial, interpretará a un extraterrestre que llega a la Tierra para recopilar todos los conocimientos posibles sobre la humanidad. Como adelanta Deadline, la serie tiene como título 'Wyrd', y toma como referencia la novela gráfica homónima, publicada por Dark Horse en 2019.

El protagonista de los cómics es un detective privado que no se rige por los mismos límites físicos y morales que sus competidores humanos. Además de dar vida al personaje titular, Rhys produce la serie junto a Keri Russell, su pareja y coprotagonista en 'The Americans', mientras que Sheldon Turner, nominado al Oscar por el guion de "Up in the Air", está al frente de las labores de escritura.

Detective a dos bandas

A la espera de que FX dé luz verde a este llamativo proyecto, Rhys no anda corto de trabajo en el terreno televisivo. A finales de junio estrenó el reboot de 'Perry Mason', en el que ha recogido el testigo de Raymond Burr para interpretar al abogado más mítico de la pequeña pantalla. Tras la buena recepción de este reinicio, que cosechó unos potentes datos de audiencia, HBO encargó una segunda temporada, que volverá a contar con Rhys como protagonista.