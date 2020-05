FX da luz verde a 'American Horror Stories' y renueva 'Better Things' y 'Colgados en Filadelfia'

Tras las renovaciones de 'Breeders', 'Dave' y 'Lo que hacemos en las sombras', FX ha confirmado otra tanda de encargos de cara a la temporada 2020-21. De esta manera, la prestigiosa cadena de pago ofrece su hoja de ruta a la espera de que la crisis del coronavirus se disuelva y títulos como 'Atlanta', 'Fargo', 'American Horror Story' o 'Snowfall' puedan recuperar sus procesos de producción.

Evan Peters y Jessica Lange en 'American Horror Story'

En lo respectivo a títulos inéditos, FX ha confirmado que a lo largo de la próxima temporada podremos disfrutar de, al menos, cinco nuevas ficciones originales: 'American Horror Stories', el spin-off de 'American Horror Story' que narrará un relato diferente en cada episodio; la comedia 'A Teacher', protagonizada por Kate Mara y Nick Robinson; el drama 'The Old Man', liderado por Jeff Bridges y John Lithgow; la adaptación de la novela gráfica "Y: The Last Man", con Diane Lane; y la antología desarrollada por B.J. Novak, que expondrá cuestiones relevantes en el panorama actual.

Además, como informa Deadline, también se ha confirmado el desarrollo de las series documentales 'Hip Hop Untold', 'Pride' y 'A Wilderness of Error' y de la cinta 'Hysterical'. Y en el apartado de los regresos, la cadena de Disney ha presumido de la plana mayor del catálogo con el que contará a lo largo del próximo año: las terceras temporadas de 'Pose', 'Lo que hacemos en las sombras', 'Atlanta', 'Cake', 'Mr Inbetween', 'Mayans MC' y 'American Crime Story'; las segundas de 'Breeders' y 'Dave'; las cuartas de 'Fargo' y 'Snowfall'; la décima de 'American Horror Story; y la undécima de 'Archer'.

Renovación histórica

Las guindas del pastel han sido las renovaciones de 'Better Things', la aclamada comedia creada por Pamela Adlon y Louis C.K., y 'Colgados en Filadelfia', que hace historia con este encargo. Mientras que la primera regresará con una quinta temporada, la segunda, desarrollada por Glenn Howerton y Rob McElhenney, lo hará con una decimoquinta, lo cual la convierte en la comedia televisiva más longeva de la historia.