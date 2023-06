Por Redacción |

El actor Maxi Iglesias ha acaparado los focos por una reciente polémica que ha desvelado 'Socialité'. Gracias al streamer MarioTaxi, que se dedica a relatar el día a día de otros taxistas, ha salido a la luz que el también modelo habría tenido un altercado con un taxista durante una fiesta en plena noche madrileña.

Durante uno de sus directos en Twitch, el streamer pregunta a un grupo de taxistas cuál ha sido su peor experiencia: "Te puedo decir la del subnormal este de Maxi Iglesias que salió del coche rodando". Al parecer, el actor de 'Valeria' y 'Física o química' se habría mostrado en una actitud muy chulesca que no gustó nada al conductor y no dudó en echarlo del vehículo.

Fragmento del stream de MarioTaxi en 'Socialité'

"Le puse el datáfono y le dije: 'o por las buenas o por las malas'. Pagó y hasta luego. A mí no me falta el respeto nadie", sigue contando el conductor. "Parece que me iba a arrancar el asiento del copiloto, ahí con sus colegas de fiesta. Le dije en un momento que se controlara y me dijo: 'Tú cállate, que el que paga soy yo'", asegura el taxista, dejando en evidencia la mala actitud del famoso.

Otras polémicas

Últimamente Iglesias está haciendo frente a varias polémicas poco relacionadas con su trabajo. Hace unas semanas, tuvo que desmentir el supuesto beso que se había dado con Eva Soriano en una famosa discoteca de Madrid. El periodista Germán González daba la exclusiva en un podcast y el actor negó esta información: "No me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad".