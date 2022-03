Con 31 años, Maxi Iglesias ya lleva 14 de ellos en lo más alto. El madrileño debutó con 17 años en 'Física o química', ficción que le catapultó a la fama. Ahora, el madrileño ha hecho un repaso a su trayectoria profesional en la revista Men's Health, con la que ha realizado una espectacular sesión de fotos en la que ha mostrado su trabajado cuerpo.

Iglesias ha reconocido que "la barrera de los 30 no me ha dado vértigo, pero sí que me ha hecho pensar mucho". Además, el actor ha confesado que no sabía la que se le "venía encima" cuando aceptó interpretar a Cabano en 'Física o Química': "Ni me imaginaba la magnitud que cobraría todo aquello. Si volviera a aquel momento, igual me lo pensaría mejor... ¡Y seguiría diciendo que sí!", bromeaba.

Los seguidores de la serie de Atresmedia pudieron disfrutar del reencuentro de sus ídolos adolescentes 12 años después, e Iglesias no se lo perdió: "Fue algo muy especial. Un regalo a la gente que ha crecido con nosotros", asegura. Aunque tiene claro que, tras el especial, es una etapa "cerrada": "Nunca voy a renegar de 'FoQ', porque me ha dado muchísimas cosas buenas, pero llega un momento en el que toca seguir adelante con otros proyectos para seguir creciendo".

Con el paso de los años, Maxi Iglesias se ha consolidado como uno de los actores habituales de la pequeña pantalla. El madrileño ha trabajado en ficciones como 'Valeria', 'La cocinera de Castamar' o 'Toy Boy 2'. Y no solo eso, sino que acaba de estrenar una película en Netflix, "Hasta que nos volvamos a encontrar": "Es un trabajo que me ha dado muchas alegrías, tanto profesionales como personales. Es la película más bonita que he hecho hasta la fecha y Perú me ha aportado muchas cosas a nivel persona".

¿Qué es el éxito para Maxi Iglesias?

Maxi Iglesias ha confesado que, tras superar la barrera de los 30, ha tenido "ese momento de mirarme por dentro, de hacer balance y de ver lo que está por llegar, los objetivos que vas cumpliendo, los que vas alcanzando...". Por ello, el actor ha reflexionado sobre qué es el éxito para él: "Es estar con tu perro y que te llamen para ir a Jimmy Fallon, y entonces seguir disfrutando de tu perro, disfrutar de Jimmy Fallon, pero saber que también eres feliz con tu perro".