Máximo Huerta, tras ser despedido de TVE: "No sé si ha sido elegante quitarnos en este tiempo"

Máximo Huerta inicia una nueva etapa alejado de la pequeña pantalla... por ahora. El pasado 11 de mayo conocimos que Televisión Española había decidido prescindir de él y de todo el equipo de 'A partir de hoy', el magacín que conducía en la franja matinal de La 1 hasta el pasado mes de marzo. El programa debía volver tras el parón por el coronavirus, algo que finalmente no sucederá. La cadena ha optado por un macromagacín la próxima temporada que cubrirá el hueco de 'Los desayunos', 'La mañana' y 'A partir de hoy'. Un nuevo proyecto en el que no tiene cabida Huerta, que ya se encuentra fuera de la cadena pública.

Máximo Huerta

"Nos fuimos con el ERTE pensando que volveríamos

Este conoció la noticia el mismo día que se anunció, tal y como explica en una extensa entrevista en El País: "Lo hicieron tras dos meses –55 días, casi 60–, esperando una respuesta". Máximo confiesa al citado diario que tanto él como su equipo sí creían que continuarían en la pública, por ello, está convencido que "lo peor de esto es la cantidad de familias de empleados que estaban esperando y contando con volver. Eso es lo más grave". "Nos fuimos con el ERTE pensando que volveríamos, no sé si ha sido muy elegante quitarlo en ese tiempo", añade el valenciano, defendiendo también lo mucho que aportaron a Televisión Española el tiempo que el formato estuvo en emisión: "Era era una mezcla de gafapastismo y mainstream que sentaba muy bien a TVE. Sin sucesos, sin debates políticos, con música (...) se lo ha perdido la cadena".

"Dejo una franja que iba en un 5% con un 7,5%"

Pese a ello, el también escritor se muestra tranquilo y feliz del trabajo hecho. "Me voy muy contento de dejar una franja que iba en un 5% de cuota de pantalla con un 7,5%", afirma, dejando claro que no ha podido luchar más por ese hueco en la cadena ya que desde la cadena pública se le dejó claro que no iban a seguir contando con él. "Ya no podía batallar. Asumí la salida, pedí el cuadro de mi perra, que estaba colgado en el plató, y a otra cosa", sentencia en esta entrevista. Además, se marcha convencido que ha podido demostrar que en ningún momento llegó a la pública para compensar su salida del Gobierno, algo de lo que muchos le acusaron y que ahora ha quedado demostrado que no ha sido así: "Quien tuviera esa mosca se la puede espantar ya".

En contra de la sobreinformación

El periodista además no duda en reflexionar sobre el tipo de contenido televisivo que ha inundado la cadena pública en las últimas semanas, en la que sin duda se ha primado por contar con contenidos informativos. "La mañana se ha convertido en un carrusel de ministros, ruedas de prensa y avances informativos", afirma, mostrándose convencido que "la sobreinformación no es información (...) cualquier exceso de información ya es un bucle de dolor (...) una cosa es estar de alarma y otra alarmar a la población". Huera entiende que en las primeras semanas de pandemia se optase por esto pero no llega a comprender que este tipo de parrilla se haya llegado a extender hasta día de hoy. Por eso, se muestra convencido que "la evasión es necesaria" y recuerda que formatos como 'Supervivientes' "han vuelto loco a la gente (...) al menos veían el mar desde casa".