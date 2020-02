9 presentadores de informativos que dieron el salto al entretenimiento

Los primeros pasos en el mundo de la televisión no son nada fáciles. El esfuerzo y el trabajo son la clave del éxito, pero también influyen muchos otros factores como el desparpajo delante de la cámara, la suerte o estar en el lugar y momento indicados para no dejar escapar una oportunidad. No siempre se tiene la fortuna de comenzar con el puesto de trabajo soñado o esos objetivos profesionales pueden ir cambiando, pero nunca hay que dejar de intentarlo hasta lograr alcanzar nuestras metas. De hecho, antes de convertirse en estrellas del entretenimiento televisivo, algunos de los presentadores de mayor éxito del panorama televisivo actual comenzaron sus respectivas carreras en los servicios informativos.

1 Susanna Griso

Con ese cambio lograron ganar más minutos en pantalla y, sobre todo,. Además, consiguieron conducir su propio espacio en televisión, convirtiéndose en algunos casos en referentes de los programas de entretenimiento. Desde FormulaTV queremos

Susanna Griso en una imagen promocional de 'Espejo público'

Catalunya Ràdio fue el primer medio que abrió sus puertas a Susanna Griso, licenciada en Ciencias de la Información en 1992. Tres años más tarde obtuvo la oportunidad de presentar en TV3 el informativo 'Telenotícies', además del programa especial 'Resumen de l'any'. Posteriormente se encargó del os informativos de TVE en Catalunya, hasta que fichó por Antena 3 en el año 1998. En su paso a la cadena privada se encargó de presentar la primera edición de 'Antena 3 noticias' junto a Matías Prats, hasta que pasó a conducir 'Antena 3 noticias 2'.

En mayo de 2006 volvió a presentar la primera edición de noticias de la cadena principal del grupo de Atresmedia, en esta ocasión junto a Roberto Arce, alcanzando el liderazgo de audiencia en esa franja horaria. En diciembre del año 2006 decidía poner punto final a su etapa como presentadora de los informativos para conducir 'Espejo público'. De esta forma, Griso optaba por dar un pequeño cambio a su trayectoria profesional para ponerse al frente de un nuevo formato con un tipo de contenido mucho más ameno, variado y en un ambiente y tono más distendido. Desde entonces se mantiene al frente de este espacio, acompañada de un público fiel que le otorga datos audiencia estables.

2 Carme Chaparro

Carme Chaparro

Escritora y periodista licenciada en 1996, Carme Chaparro dio sus primeros pasos delante de una cámara en los Informativos de Telecinco en Cataluña. En el año 2001 dio el saltó a nivel nacional al ser elegida para conducir los Informativos Telecinco 15:00, hasta que en el año 2004 se convirtió en la presentadora y coeditora de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Tras doce años al frente de este espacio, en el año 2017 Chaparro se despidió de los espectadores para presentar 'Noticias Cuatro'.

Aunque el plató era diferente, Chaparro se mantuvo ligada al grupo Mediaset. Sin embargo, esta etapa solo duró dos años, pues en 2019 se convirtió en conductora del magacín de actualidad 'Cuatro al día'. Gracias a este cambio tuvo la oportunidad de mostrar un lado más amable e incluso comprometido con luchas sociales. Tras ser sustituida por Joaquín Prat, próximamente se pondrá al frente de 'Mujeres al poder', donde compartirá con la audiencia las historias de varias mujeres comprometidas y luchadoras de nuestro país.

3 Máximo Huerta

Máximo Huerta en una imagen promocional de 'A partir de hoy'

Los inicios de Máximo Huerta en televisión se remontan a su tierra natal, Valencia. El periodista y presentador comenzó su carrera profesional en la radio hasta que dio el saltó a la televisión en Canal 9, presentando 'Informatiu Metropolità'. Su primer proyecto a nivel nacional fue una sección dentro de 'Pasa la vida', espacio de María Teresa Campos en La 1, antes de ponerse al frente de los 'Informativos Telecinco' de la mañana en 2001. Durante cuatro años mantuvo a la audiencia informada, hasta que en el 2005 tomó la ardua decisión de cambiar de registro para embarcarse en la aventura de copresentar 'El programa de Ana Rosa'. Aquí participó en los debates de crónica social y prensa rosa, además de cubrir eventos relevantes.

Tras 10 años junto a Ana Rosa Quintana, el periodista dejó el programa para dedicarse a su carrera como escritor donde ha podido escribir siete novelas que han sido traducidas a otros idiomas. En 2016 volvió durante un tiempo a La 1 para presentar 'Destinos de película', donde mostraba rincones emblemáticos de diferentes largometrajes del cine. Tras su breve idilio con la política, Máximo Huerta regresa a La 1 de Televisión Española para ponerse al frente de 'A partir de hoy', un magacín matinal y diario que trata de analizar la actualidad de una manera amena y más cercana al espectador.

4 Marta Fernández

Marta Fernández en una imagen promocional de 'Noticias Cuatro'

Marta Fernández está licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional en Diario 16. Posteriormente trabajó en la sección de Deportes de Telemadrid, donde también ha presentado el programa 'Madrid directo'. Asimismo, formó parte del equipo de CNN Plus en su puesta en marcha, contando en directo noticias de gran calado. Sin embargo, para muchos espectadores es un rostro familiar tras su paso por la Edición de Mediodía de 'Noticias Cuatro' junto a Marta Reyero.

En diciembre de 2007 regresó al ámbito informativo después de ser elegida para presentar junto a Hilario Pino el espacio de noticias 'Informativos Telecinco 15:00'. En 2009 se convirtió en la sustituta de Ana Rosa Quintana durante la época estival, poniéndose al frente de 'El programa del verano'. Su siguiente proyecto fue en 'Las mañanas de Cuatro', donde ejerció la labor de presentadora desde 2011 hasta el año 2013. Después regresó a los informativos de Cuatro, hasta que finalmente terminó su relación con Mediaset.

5 María Casado

María Casado en una imagen promocional de 'La mañana de La 1'

Tras obtener la Licenciatura en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, María Casado comenzó su trayectoria profesional trabajando como redactora en Ràdio 4 de Radio Nacional de España, en 1999. Su gran oportunidad llegó en el año 2006, cuando dio el salto a Televisión Española para sustituir a Helena Resano en el 'Telediario fin de semana'. Además, en la cadena pública también estuvo al frente de 'Informe semanal'. Igualmente, junto a María Escario y David Cantero, formó parte de nuevo de 'Telediario Fin de Semana' en 2009. En el mismo año, sustituyó a Ana Pastor al frente de '59 segundos'.

Ligada todavía a un formato en el que predominaba la información y con un tono más serio, Casado presentó en 2010 el programa de entrevistas 'Tinc una pregunta per a vostè', versión catalana de 'Tengo una pregunta para usted'. En 2012, comenzó a presentar 'El debate de La 1', formato que sustituye a '59 segundos', y que abandonó en septiembre del mismo año para ponerse al frente de 'Los desayunos de TVE'. No obstante, en 2016 dejó el formato para sustituir a Mariló Montero en 'La mañana de La 1'.

6 Pedro Piqueras

Pedro Piqueras en una imagen promocional de 'Informativos Telecinco'

Televisión Española fue la primera casa en la que Pedro Piqueras estuvo trabajando en la plantilla de informativos, tanto como director del Telediario como de la Primera y Segunda Edición. La experiencia adquirida durante sus inicios en RNE como redactor y director fueron la clave de su buen hacer. A principio de los noventa dio el salto a la cadena privada de la mano de Antena 3, donde ejerció de director y de presentador de la segunda edición de 'Antena 3 Noticias' junto a María Rey. En el 1996 también asume la dirección y presentación del informativo semanal 'Espejo público'.

En 1998 retoma sus funciones como presentador de los informativos de Fin de Semana, hasta que en 2002 cambia de registro al entretenimiento al ponerse al frente de 'A plena luz', un magacín matutino en el que estuvo acompañado de Yolanda Alzola y Mar Saura. A partir del año 2007 se encargó del late night informativo '7 días, 7 noches', hasta que renunció para retomar su cargo de director de RNE. En el año 2006 fichó por Telecinco para dirigir los Informativos de la cadena, puesto que sigue desempeñando hoy en día, además de presentar la edición de 'Informativos Telecinco 21:00'.

7 Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana en una imagen promocional de 'El programa de AR'

Aunque en la actualidad es considerada la reina de las mañanas de Telecinco gracias a 'El programa de AR', Ana Rosa Quintana dio sus primeros pasos en televisión en la edición nocturna del Telediario de Televisión Española, presentando los informativos junto con Alberto Delgado. Así pues, la información y el tono formal predominaron en los primeros años de Quintana en la pequeña pantalla, hasta que comenzó a probar suerte con programas de entretenimiento como 'Veredicto', un formato sobre juicios emitido a mediados de los años noventa.

En el año 1997 se incorpora a Antena 3, donde conduce el magacín de crónica social 'Extra rosa', uno de los referentes de la sobremesa de aquella época. Sin embargo, 'Sabor a ti' fue el programa que mayor popularidad le otorgó y en el que estuvo como presentadora desde 1998 hasta 2004. En ese mismo año se anuncia su fichaje por Telecinco, una alianza con la que se forjó el actual 'El programa de Ana Rosa', estrenado en enero de 2005 y en el que repasan temas de actualidad, comentan los reality show de la cadena y debaten sobre política y prensa rosa.

8 Glòria Serra

Glòria Serra en 'Equipo de investigación'

La cadena SER fue el punto de partida de la carrera profesional de Glòria Serra, pero también trabajó en Televisión Española de Cataluña, hasta que fichó por Telecinco para conducir la edición matinal de Informativos a finales de los años noventa. De este modo, estuvo una temporada informando a los espectadores, hasta que dio el salto a 'La mirada crítica' en el año 2000. Asimismo, estuvo al frente de diversos espacios en la televisión y radio catalanas. Tiempo después regresó a Telecinco y se convirtió en la copresentadora de 'La noria' junto a Jordi González, un cambio de registro evidente y en el que ya comenzó a dar muestra de su facilidad para narrar y dramatizar los momentos más importantes.

En el año 2010 tuvo la oportunidad de presentar su propio magacín en Antena 3, poniéndose al frente del espacio '3D', un espacio de emisión semanal en el que analizaban y comentaban la actualidad, el mundo del corazón e informaban en directo desde cualquier punto de España. En 2011 fue la elegida para presentar la nueva etapa de '7 días, 7 noches', trabajo que combinó con el estreno de 'Equipo de investigación'. Desde entonces, Serra continúa al frente de este programa de reportajes de investigación en el que se analizan casos de actualidad.

9 Mara Torres

Mara Torres en 'Torres y Reyes'

En el año 2006 Mara Torres se incorporó a la plantilla de Televisión Española para hacerse cargo de 'La 2 Noticias', informativos principales del segundo canal del ente público. Durante doce años permaneció vinculada a este espacio que ha sido premiado en multitud de ocasiones, hasta que en 2018 ella misma fue la encargada de anunciar a través de las redes sociales que abandonaba su labor como periodista y presentadora de los informativos.

Al mismo tiempo que estuvo encargada de los informativos, también ejerció de presentadora de 'Torres y Reyes', combinando así ambas facetas tan diferentes. En este formato compartía plató con el cómico y actor Joaquín Reyes, mostrando al público un lado mucho más ameno y divertido. El programa se trataba de un talk-show sobre la vida después de Internet y se emitía cada jueves por la noche durante el año 2013. En este espacio tenían cabida entrevistas, debates, monólogos, música en directo y muchas otras sorpresas para hacer las delicias de sus espectadores.